Μόλις λίγους μήνες μετά την αποφυλάκιση με αναστολή από τη φυλακή, ο Όσκαρ Πιστόριους διατηρεί σχέση με την 33χρονη, Ρίτα Γκρέιλινγκ, μία παλιά οικογενειακή του φίλη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Η Ρίτα Γκρέιλινγκ έχει μια επιτυχημένη πορεία ως σύμβουλος διαχείρισης επιχειρήσεων και πλέον προσπαθεί να βοηθήσει τον Πιστόριους να ξαναβρεί τις ισορροπίες του. «Προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του με χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας μπαρ, εστιατόρια και τον κόσμο. Σιγά-σιγά προσπαθεί να επανενταχθεί στην κοινωνία, αλλά αυτό γίνεται μέσω οικογενειών που η δική του οικογένεια γνωρίζει εδώ και δεκαετίες» αναφέρει πηγή κοντά στον Παραολυμπιονίκη.

