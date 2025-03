Συγκεκριμένα, ο ίδιος σχολίασε ότι η ανάπτυξη μιας δύναμης με Βρετανούς και Γάλλους στρατιώτες στο έδαφος της Ουκρανίας ισοδυναμεί με «20.000 στρατιώτες από κάποια τυχαία χώρα που δεν έχει πολεμήσει εδώ και 30 ή 40 χρόνια». Πρόσθεσε μάλιστα πως μια συμφωνία για τα ορυκτά που θα έδινε στις ΗΠΑ οικονομικό μερίδιο θα προσέφερε αποτελεσματικότερη προστασία από την επιθετική πολιτική της Μόσχας. Συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε: «Αν θέλεις πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας, αν θέλεις να διασφαλίσεις ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα εισβάλει ξανά στην Ουκρανία, η καλύτερη εγγύηση ασφαλείας είναι να προσφέρεις στους Αμερικανούς οικονομικό όφελος στο μέλλον της Ουκρανίας».

Επέμεινε δε ότι η προτεινόμενη συμφωνία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τα ορυκτά με την Ουκρανία θα παρέχει καλύτερες εγγυήσεις ασφαλείας από τα σχέδια που συζητούνται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Οι δηλώσεις Βανς προκάλεσαν σφοδρή αντίδραση στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πολιτικούς από διάφορα κόμματα να τον κατηγορούν για προσβολή της στρατιωτικής ιστορίας της χώρας. Ο σκιώδης υπουργός Άμυνας των Τόρις, Τζέιμς Κάρτλιντζ, επισήμανε πώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έσπευσαν να βοηθήσουν την Αμερική μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν οι ΗΠΑ επικαλέστηκαν τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του άρθρου 5 της συμμαχίας. «Η Βρετανία και η Γαλλία ήρθαν σε βοήθεια αποστέλλοντας χιλιάδες προσωπικό στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένου του δικού μου αδελφού και πολλών κοινοβουλευτικών συναδέλφων, παλαιών και νυν», δήλωσε ο Κάρτλιτζ. «Είναι βαθύτατα ασεβές να αγνοούμε τέτοιες υπηρεσίες και θυσίες», υπογράμμισε.

Η βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Χέλεν Μαγκουάιρ, πρώην λοχαγός της Βασιλικής Στρατιωτικής Αστυνομίας που υπηρέτησε στο Ιράκ, δήλωσε: «Ο Τζ. Ντ. Βανς διαγράφει από την ιστορία τους εκατοντάδες Βρετανούς στρατιώτες που έδωσαν τη ζωή τους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Είδα από πρώτο χέρι πώς Αμερικανοί και Βρετανοί στρατιώτες πολέμησαν γενναία μαζί, πλάι-πλάι. ‘Έξι από το δικό μου σύνταγμα, τη Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία, δεν επέστρεψαν στην πατρίδα τους από το Ιράκ. Πρόκειται για μια σκοτεινή προσπάθεια να αρνηθεί αυτή η πραγματικότητα». Είπε ότι ο Λόρδος Μάντελσον, ο πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, θα πρέπει «να καλέσει τον Βανς να ζητήσει συγγνώμη για αυτά τα σχόλια».

Η Ντάουνινγκ Στριτ φάνηκε σήμερα το απόγευμα να επιπλήττει τον αντιπρόεδρο με μια σθεναρή υπεράσπιση της υπηρεσίας των βρετανικών στρατευμάτων.

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια, εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ δήλωσε: «Ο Πρωθυπουργός, και νομίζω ολόκληρη η χώρα είναι γεμάτη θαυμασμό για τα βρετανικά στρατεύματα που υπηρέτησαν, για παράδειγμα στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, πολλοί από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους και προφανώς μαζί με τους συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Είναι ξεκάθαρο ότι το θάρρος και η γενναιότητά τους βοήθησαν στη διασφάλιση της παγκόσμιας ασφάλειας, στην υπεράσπιση των αξιών μας, των εθνικών μας συμφερόντων, και η εστίασή μας, για άλλη μια φορά, είναι στο πώς προστατεύουμε τα εθνικά μας συμφέροντα και την παγκόσμια ασφάλεια με την πρόοδο των συζητήσεων για την εξασφάλιση της τελευταίας ενίσχυσης στην Ουκρανία», ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ μετέδωσε η Sun.

Ο πρώην υπουργός των Ενόπλων Δυνάμεων Τζέιμς Χίπεϊ, πρώην στρατιωτικός, δήλωσε ότι η θητεία του δίπλα στα αμερικανικά και γαλλικά στρατεύματα ήταν «καθοριστικές στιγμές της στρατιωτικής μου καριέρας».

«Λυπάμαι που ακούω αυτή τη σχέση να καταλήγει σε αυτό», πρόσθεσε, απαντώντας στα σχόλια του Βανς. Ο συνάδελφός του συντηρητικός πολιτικός Τζόνι Μέρσερ, ο οποίος ήταν υπουργός βετεράνων μέχρι τον Ιούλιο του περασμένου έτους και υπηρέτησε ως κομάντο στο Αφγανιστάν, δήλωσε: «Ο Βανς πρέπει να δείξει λίγο σεβασμό και να σταματήσει να γίνεται τόσο δυσάρεστος». Πρόσθεσε: «Αυτός ο καραγκιόζης πρέπει να ελέγξει τα προνόμιά του».

«Κατά δική του ομολογία, πέρασε το χρόνο του στους πεζοναύτες γράφοντας άρθρα και τραβώντας φωτογραφίες. Ίσως αν είχε ”λερώσει” τα χέρια του υπηρετώντας την πατρίδα του, όπως τόσοι πολλοί Αμερικανοί και Βρετανοί βετεράνοι συνάδελφοί του, να μην ήταν τόσο γρήγορος να απορρίψει τη θυσία τους».

Ο Ντέιβιντ Τέιλορ, βουλευτής των Εργατικών δήλωσε με τη σειρά του: «Αυτό το σπουδαίο έθνος έχει πολεμήσει περήφανα μαζί με τους συμμάχους μας στις ΗΠΑ, με 457 άνδρες και γυναίκες του στρατού να σκοτώνονται υπερασπιζόμενοι την ελευθερία μόνο στο Αφγανιστάν. «Αυτά τα επαίσχυντα σχόλια δεν θα αναιρέσουν ποτέ τη θυσία τους ή την ευγνωμοσύνη που έχουμε για την υπεράσπιση των βρετανικών αξιών».

Ο Άντι ΜακΝαμπ, ο πρώην στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων, της SAS, που πολέμησε στον Πρώτο Πόλεμο του Κόλπου, κάλεσε τον Βανς να επισκεφθεί τα πολεμικά μνημεία της Βρετανίας. «Πρέπει να διαβάσει τα ονόματα των νεκρών που πολέμησαν και έχυσαν αίμα μαζί με τα αμερικανικά στρατεύματα».

Σε μια ανάρτηση στο X σήμερα το πρωί, ο Βανς προσπάθησε απεγνωσμένα να περιορίσει τη ζημιά από τα σχόλιά του. «Αυτό είναι παράλογα ανέντιμο. Δεν αναφέρω καν το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γαλλία στο κλιπ, οι οποίες πολέμησαν γενναία στο πλευρό των ΗΠΑ τα τελευταία 20 χρόνια, και όχι μόνο», έγραψε.

«Αλλά ας είμαστε ευθείς: υπάρχουν πολλές χώρες που προσφέρουν εθελοντικά (ιδιωτικά ή δημόσια) υποστήριξη, οι οποίες δεν έχουν ούτε την εμπειρία στα πεδία των μαχών ούτε τον στρατιωτικό εξοπλισμό για να κάνουν κάτι ουσιαστικό». Ωστόσο τα βρετανικά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι μόνο η Βρετανία και η Γαλλία έχουν μέχρι στιγμής δεσμευτεί δημοσίως να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής δύναμης.

This is absurdly dishonest.

I don’t even mention the UK or France in the clip, both of whom have fought bravely alongside the US over the last 20 years, and beyond. https://t.co/hrkb5pTV8p

— JD Vance (@JDVance) March 4, 2025