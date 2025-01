Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να προωθεί την ιδέα μίας πολύ μεγάλης εδαφικής επέκτασης των ΗΠΑ, χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για σοβαρά σχέδια ή προκλήσεις που αποσκοπούν στην απόσπαση οικονομικών ή πολιτικών παραχωρήσεων. «Θα ήταν πραγματικά κάτι να ξεφορτωθούμε αυτήν την τεχνητά τραβηγμένη γραμμή», δήλωσε αναφερόμενος στα αμερικανοκαναδικά σύνορα, πριν εκθέσει λεπτομερώς τα παράπονά του κατά του μεγάλου γείτονα στον βορρά, που κατηγορεί ότι επωφελείται χωρίς κόστος από την στρατιωτική προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (08.01.25) ο Ντόναλντ Τραμπ με δυο αναρτήσεις στο thetruth, το κοινωνικό δίκτυο ιδιοκτησίας του δημοσίευσε δύο χάρτες που εμφανίζουν ολόκληρο τον Καναδά ως μέρος των ΗΠΑ.

BREAKING: Trump shares another map with Canada as part of the United States pic.twitter.com/C4GP7OOjmj — The Spectator Index (@spectatorindex) January 8, 2025

Trump says he plans to use “economic force” to make Canada a state pic.twitter.com/fNxQ59FQlS — Aaron Rupar (@atrupar) January 7, 2025

Προσβλητικός Μασκ κατά Τριντό: Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά

Ο Ελον Μασκ απάντησε με ένα κακόγουστο tweet στον απερχόμενο Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό σε δήλωση του σχετικά με την ιδέα προσάρτησης στις ΗΠΑ που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Ο δισεκατομμυριούχος, και πλέον κοντινός συνεργάτης του Τραμπ, απάντησε με χρήση των αρνητικών ηθοτικών επιχειρημάτων, κάνοντας απευθείας επίθεση στον ίδιο τον Καναδό πρωθυπουργό, που αναμένεται να ολοκληρώσει την θητεία του ως πρωθυπουργός της χώρας σύντομα.

Μάλιστα τον αποκάλεσε “κυβερνήτη” του Κανάδα θέλοντας να τον εξισώσει με έναν κυβερνήτη μιας αμερικανικής πολιτείας. «Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά, οπότε δεν έχει σημασία τι λες» έγραψε ο Μασκ. Ο Τζάστιν Τριντό τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή πιθανότητα να γίνει ο Καναδάς μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2025

«Δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή πιθανότητα ο Καναδάς να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Τριντό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες και στις δύο χώρες μας επωφελούνται από το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και εταίρος ασφάλειας ο ένας του άλλου».

Η απάντηση του Έλον Μασκ έρχεται μετά τις πολλαπλές προκλήσεις του Ντόναντ Τραμπ, που λίγο μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Τριντό, επανέλαβε το σχόλιο να γίνει ο Καναδάς η 51η Πολιτεία, ενώ στη συνέχεια δημοσίευε χάρτες που τα σύνορα των δύο χωρών έχουν εξαφανιστεί.

