Από το βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως ο διαδηλωτής κάλυψε το άγαλμα με κόκκινη μπογιά πριν το επιτεθεί με σφυρί. Στο κάτω μέρος του αγάλματος φαίνεται να βρίσκεται μια παλαιστινιακή σημαία. Στη συνέχεια ο άνδρας είπε στην κάμερα: «Ζήτω η Παλαιστίνη, Ζήτω το Σουδάν, Ζήτω η Υεμένη, Ζήτω το Πουέρτο Ρίκο».

Σε ένα πιο λεπτομερές βίντεο που δημοσιεύτηκε από το BDS Mexico, ο ακτιβιστής γράφει: «Έχω την ευθύνη να κατεβάσω αυτόν τον εγκληματία πολέμου επειδή το Μουσείο Κεριών στην Πόλη του Μεξικού ξέχασε να το καλύψει με το αίμα των 40.000 Παλαιστινίων.»

«Το κάνω αυτό αγκαλιάζοντας τον εβραϊκό λαό, τον οποίο αγαπώ βαθιά, και της ταυτότητας του οποίου έχουν καταχραστεί αυτοί οι γενοκτόνοι [άτομα].»

«Αυτοί οι εγκληματίες πολέμου δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην πόλη μας.»

Το τελικό μήνυμα αναφέρει: «Η απελευθέρωσή μας πρέπει να έρθει συλλογικά, ή καθόλου. Θάνατος στον ιμπεριαλισμό.»

