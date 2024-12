Ο κ. Λι, ηλικίας 33 ετών, ήταν αεροσυνοδός στο αεροπλάνο της Jeju Air που «τυλίχθηκε» στις φλόγες μετά τη συντριβή κατά την προσπάθεια προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουάν, τα ξημερώματα της Κυριακής (29/12).

Αρχικά, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην κοντινή πόλη Μόκπο, 311 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ, αλλά αργότερα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ewha Womans της Σεούλ. «Όταν ξύπνησα, είχα ήδη διασωθεί», ανέφερε στους θεράποντες ιατρούς του νοσοκομείου, σύμφωνα με τον διευθυντή του, Τζου Γουόνγκ. Ο Τζου υπογράμμισε ότι δεν ρώτησε για τις λεπτομέρειες του ατυχήματος, καθώς πίστευε ότι δεν θα βοηθούσε στην ανάρρωση του ασθενούς.

«Αυτήν τη στιγμή, επικοινωνεί πλήρως με το περιβάλλον. Δεν υπάρχει ακόμη ένδειξη απώλειας μνήμης ή κάτι παρόμοιο», προσέθεσε. Αυτήν τη στιγμή, ο επιζών νοσηλεύεται στην εντατική, αφού διεγνώσθη με πολλαπλά κατάγματα. Ο διευθυντής του συμπλήρωσε ότι βρίσκεται υπό ειδική φροντίδα λόγω της πιθανότητας επακόλουθων επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ολικής παράλυσης.

Όπως φαίνεται απο τα τοπικά μέσα η βασική θεωρία είναι ότι το αεροπλάνο συγκρούστηκε εν πτήσει με πουλιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστημα των τροχών. Σύμφωνα με τον Guardian τη θεωρία αυτή φέρεται να έχει επιβεβαιώσει το ένα από τα άτομα που επέζησαν, το οποίο φέρεται να είπε στους διασώστες ότι όντως υπήρξε σύγκρουση με πουλιά.

«Βγήκε καπνός από τις μηχανές και μετά ακολούθησε έκρηξη» φέρεται να είπε στο πρακτορείο Yonhap ο αεροσυνοδός που διασώθηκε, ενώ η δεύτερη διασωθείσα, μια 33χρονη αεροσυνοδός είπε ότι δεν θυμάται τίποτα. Όταν, μάλιστα, έφτασε στο νοσοκομείο φέρεται να είπε στους γιατρούς «γιατί βρέθηκα εδώ;»

«Φορούσα τη ζώνη μου πριν την προσγείωση, μου φάνηκε ότι το αεροπλάνο προσγειώθηκε αλλά δεν θυμάμαι κάτι μετά από αυτό». Η ίδια έχει τραυματιστεί στον αριστερό ώμο και έχει χτυπήσει και στο κεφάλι.

Το υπουργείο Μεταφορών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι ο πύργος ελέγχου είχε στείλει πριν τη συντριβή προειδοποιητικό μήνυμα στους πιλότους του αεροσκάφους για τον κίνδυνο από ενδεχόμενο χτύπημα πουλιών.

