Η Ολλανδία, σε συντονισμό με τη Φινλανδία και τη Σουηδία, αναχαίτισε ρωσικό αεροσκάφος που μετέφερε υπερηχητικούς πυραύλους πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα χθες, Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκλεμανς μέσω ανάρτησής του στο X.

Our F-35s demonstrate vigilance against Russian threats on a daily basis. Yesterday, together with Finland and Sweden, we intercepted Russian aircraft equipped with supersonic missiles over the Baltic Sea. Maintaining security requires unwavering readiness. pic.twitter.com/BHtuQVyZLb — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 18, 2024

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εμπλοκή ή τις προθέσεις του αεροσκάφους. Από τον Δεκέμβριο, ολλανδικά F-35 περιπολούν στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ.

Αρχικά, δύο ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη τύπου Tu-95, πραγματοποίησαν πτήσεις περιπολίας πάνω από τα ουδέτερα ύδατα των θαλασσών Μπέρινγκ και Τσούκτσι στα ανοιχτά της Αλάσκα, όπως μετέδωσε σήμερα (18.12.2024) το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Οι πτήσεις των Tu-95 πραγματοποιήθηκαν σε αυστηρή συμφωνία με τους διεθνείς κανόνες, αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του. Τα Tu-95 συνοδεύονταν από ένα Su-35 και ένα Su-30, ενώ η πτήση διήρκησε 15 ώρες, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Από την πλευρά της, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία (USAF) δήλωσε ότι εντόπισε και αναχαίτισε τα τέσσερα ρωσικά στρατιωτική αεροσκάφη στον διεθνή εναέριο χώρο, διευκρινίζοντας ότι δεν εισήλθαν στον αμερικανικό ή καναδικό εναέριο χώρο.

«Αυτή η ρωσική δραστηριότητα στην ζώνη αναγνώρισης της Αλάσκα συμβαίνει τακτικά και δεν θεωρείται απειλή», ανέφερε σε δήλωσή της η Διοίκηση Άμυνας Αέρα και Διαστήματος της Βόρειας Αμερικής (NORAD).

Russia’s air force performed a scheduled flight of two nuclear-capable Tu-95ms bombers near Alaska, with the U.S. military saying Wednesday that the warplanes were not seen as a threat. Read more: https://t.co/wOUYmc1AnN pic.twitter.com/4IqUWIhROw — The Moscow Times (@MoscowTimes) December 18, 2024

Δύο παρόμοια επεισόδια σημειώθηκαν πριν από λίγες ημέρες, μεταξύ ρωσικών δυνάμεων και χωρών μελών του ΝΑΤΟ, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος. Όπως ανακοίνωσε στις 9 Δεκεμβρίου το υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας, ολλανδικά μαχητικά F-35 αναχαίτισαν στις 6 Δεκεμβρίου τρία ρωσικά αεροσκάφη πάνω από τη Θάλασσα της Βαλτικής.

Εξ άλλου, σημειώνεται ότι σήμερα, Τετάρτη, ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας Άντι Χακάνεν δήλωσε ότι η χώρα του εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από μια διεθνή συμφωνία που απαγορεύει τις νάρκες ξηράς κατά προσωπικού λόγω της χρήσης τέτοιων όπλων από τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Η αποχώρηση από τη Συνθήκη της Οτάβα του 1997 που απαγορεύει τη χρήση, την αποθήκευση, την παραγωγή και τη μεταφορά ναρκών ξηράς κατά προσωπικού θα απαιτούσε την υποστήριξη της πλειοψηφίας από το κοινοβούλιο της Φινλανδίας.

Η αποχώρηση από τη συμφωνία θα επιτρέψει στον στρατό της Φινλανδίας να αρχίσει να αποθηκεύει και πάλι τέτοιες νάρκες για πρώτη φορά από τότε που η σκανδιναβική χώρα, η οποία είναι πλέον μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέγραψε τη συνθήκη το 2012.

