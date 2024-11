Το μέλος του πληρώματος που σκοτώθηκε κατά τη συντριβή ήταν Ισπανός πολίτης, επιβεβαίωσε η αστυνομία στο πρακτορείο ειδήσεων Elta αργότερα το πρωί της Δευτέρας. Τα άλλα τρία μέλη του πληρώματος ήταν ένας Λιθουανός, ένας Γερμανός και ένας επίσης Ισπανός υπήκοος.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Λιθουανίας, το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, δήλωσε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνουν συμπεράσματα σχετικά με την αιτία του περιστατικού.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Λιθουανίας επιβεβαίωσε στη Baltic News Service ότι ξεκίνησε προανάκριση για το περιστατικό.

Αν και οι αρχές δεν συνδέουν την τραγωδία με μια πρόσφατη σειρά υποθέσεων δολιοφθοράς, οι Λιθουανοί αξιωματούχοι διερεύνησαν τις προηγούμενες εβδομάδες υποτιθέμενες ενέργειες εμπρηστικών μηχανισμών που είχαν τοποθετηθεί σε φορτηγά αεροπλάνα.

Το αεροπλάνο, το οποίο ερχόταν από τη γερμανική πόλη της Λειψίας, συνετρίβη περίπου ένα χιλιόμετρο (0,6 μίλια) από το αεροδρόμιο του Βίλνιους έχοντας χτυπήσει πολλά κτίρια καθώς γλίστρησε αρκετές εκατοντάδες μέτρα, σύμφωνα με την αστυνομία και την εταιρεία logistics DHL.

Οι εικόνες από το σημείο της συντριβής έδειχναν συντρίμμια από το αεροπλάνο και πακέτα να φλέγονται σκορπισμένα σε μια κατοικημένη περιοχή που έχει αποκλειστεί από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για δολιοφθορά ή τρομοκρατική ενέργεια», είπε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας Λαουρίνας Κασσιούνας, προσθέτοντας ότι η έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία μπορεί να διαρκέσει «περίπου μια εβδομάδα».

Ο επικεφαλής του Τμήματος Κρατικής Ασφάλειας Darius Jauniskis είπε ότι ενώ η χώρα της Βαλτικής έχει δει “μια ολοένα και πιο επιθετική Ρωσία και δεν μπορούσε να “αποκλείσει την περίπτωση της τρομοκρατίας… δεν μπορούμε να κάνουμε καμία απόδοση ή να δείξουμε με το δάχτυλο ακόμα”.

«Υβριδικό περιστατικό»

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ingrida Simonyte προέτρεψε τους ανθρώπους μέσα από μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να «απέχουν από το να βγάλουν βιαστικά συμπεράσματα» κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ωστόσο, η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Annalena Baerbock είπε ότι «πρέπει τώρα να αναρωτηθούμε σοβαρά εάν αυτό ήταν ένα ατύχημα ή εάν ήταν ένα ακόμα υβριδικό περιστατικό».

Ο όρος «υβριδικό» χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει επιθέσεις που δεν χρησιμοποιούν συμβατικές στρατιωτικές τακτικές, όπως δολιοφθορά σε υποδομές ή εκτόξευση κυβερνοεπιθέσεων.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν συχνά τον όρο για να περιγράψουν ενέργειες εναντίον τους που πιστεύουν ότι προέρχονται από τη Μόσχα.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε αργότερα στο Βερολίνο ότι «δεν υπάρχουν ακόμη ευρήματα» που να δείχνουν ότι υπήρχε εκρηκτική γόμωση στο αεροσκάφος που θα μπορούσε να προκαλέσει τη συντριβή.

New CCTV captures DHL flight QY5960 as it nose dived moments before landing at Vilnius International Airport.

The crew member who died during the crash was a Spanish citizen, the police confirmed to the Elta news agency later on Monday morning. The other three crew members… pic.twitter.com/VhBBX5cEyo

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 25, 2024