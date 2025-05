Οι ινδικοί πύραυλοι που έπληξαν στόχους σε έξι πόλεις στο Κασμίρ και στο Παντζάμπ του Πακιστάν σκότωσαν τουλάχιστον 26 ανθρώπους, ανάμεσά τους κοριτσάκι τριών ετών, και τραυμάτισαν άλλους 46, σύμφωνα τις πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Ινδία από την πλευρά της έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς και 29 τραυματίες στο χωριό Πουντς, στο βορειοδυτικό τμήμα του τομέα του Κασμίρ υπό ινδικό έλεγχο, εξαιτίας πυρών πυροβολικού του Πακιστάν που κατά τον ινδικό στρατό βάλλονταν αδιακρίτως.

Η μάχη, που άρχισε μέσα στη νύχτα, συνεχιζόταν το πρωί στο χωριό η περιοχή του οποίου έγινε στόχος πολλών οβίδων, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Στην περιοχή, που ήταν καλυμμένη από νέφος μαύρου καπνού, συνέχισαν να ακούγονται κάθε τόσο ισχυρές εκρήξεις.

«Μας ξύπνησαν πυρά (…) είδα οβίδες να πέφτουν. Είπα στους άλλους να βγουν από το κτίριο, φοβόμουν πως μας έπεφτε στο κεφάλι», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India (PTI) ο Φαρούκ, κάτοικος του Πουντς.

Μέσα στη νύχτα, δημοσιογράφοι άκουγαν πελώριες εκρήξεις γύρω από τη Σριναγκάρ, μεγάλη πόλη του τομέα του Κασμίρ υπό ινδικό έλεγχο, όχι μακριά από το αρχηγείο των ινδικών ενόπλων δυνάμεων στην ζώνη.

Πηγή στις ινδικές δυνάμεις ανέφερε πως τρία μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβησαν, χωρίς να εξηγήσει γιατί. Νωρίτερα, ο στρατηγός Τσόντρι έκανε λόγο περί καταρρίψεων πέντε ινδικών μαχητικών, κάτι που δεν επιβεβαίωσε το Νέο Δελχί.

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ μίλησε επίσης περί κατάρριψης «πέντε αεροσκαφών του εχθρού» και περί αιχμαλώτισης ινδών στρατιωτών.

Two women. Two uniforms. Two faiths.⁰One mission: Service to the nation.

Col Sofiya Qureshi and Wg Cdr Vyomika Singh leading the Operation Sindoor briefing is more than strategy—it’s a statement.⁰India’s strength lies in unity.#OperationSindoor #IndianArmedForces… pic.twitter.com/ONyvFjTJZN — Arfa Khanum Sherwani (@khanumarfa) May 7, 2025

Φωτογράφος του AFP πρόσεξε συντρίμμια αεροσκάφους με οδηγίες αναγραμμένες στα γαλλικά σε χωράφι όχι μακριά από τη Σριναγκάρ. Επρόκειτο για Mirage 2000 της ινδικής πολεμικής αεροπορίας, εξήγησε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείο στον στρατό. Η τύχη του χειριστή του δεν είναι γνωστή, πρόσθεσε.

Δυο εβδομάδες μετά την επίθεση η οποία άφησε πίσω 26 νεκρούς στην Παχαλγκάμ, στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ, η Ινδία, που κατηγόρησε το Πακιστάν πως ευθυνόταν γι’ αυτή, έκανε πράξη τις απειλές της να προχωρήσει σε αντίποινα.

Heavy Artillery Fire going on in Poonch and Kupwara Sector…. Salute to the Indian Army troopers who have taken out many Pak posts and caused multiple PA casualties in retaliation after Operation Sindoor. The Pakistani anchor on Indian strike Jai Hind #OperationSindoor pic.twitter.com/fHcsSkufkp — अखण्ड भारत संकल्प (@Akhand_Bharat_S) May 7, 2025

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη μαχητικά της εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον εννιά τοποθεσιών στις οποίες κατ’ αυτή βρίσκονταν «τρομοκρατικές υποδομές» στο Πακιστάν.

Η πακιστανική κυβέρνηση διέψευσε πως είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση, τη φονικότερη εναντίον πολιτών στο Κασμίρ τα τελευταία 20 χρόνια.

Η ινδική αστυνομία έχει ανακοινώσει πως αναζητεί για να συλλάβει τουλάχιστον δύο υπηκόους το Πακιστάν και άλλους συνεργούς τους διαβεβαιώνοντας ότι συνδέονται με το τζιχαντιστικό κίνημα Λασκάρ-ι-Τάιμπα (LeT), που έχει βάση το Πακιστάν κι είχε ήδη κατηγορηθεί για την επίθεση του 2008 στη Βομβάη με 166 νεκρούς.

Μια από τις τοποθεσίες που έγιναν στόχος των πυραυλικών πληγμάτων της Ινδίας τη νύχτα ήταν το ισλαμικό τέμενος Σουμπχάν, στην Μπαχαβαλπούρ, στο πακιστανικό Παντζάμπ — συνδέεται, σύμφωνα με τις ινδικές υπηρεσίες πληροφοριών, με οργανώσεις κοντά στη Λασκάρ-ι-Τάιμπα, ιδίως τη Τζάις-ι-Μοχάμεντ (JeM).

Η Ινδία κατηγορεί τη LeT για την επίθεση στην Παχαλγκάμ.

Στη Μουζαφαραμπάντ, έναν από τους στόχους των ινδικών πληγμάτων, η αστυνομία και ο στρατός απέκλεισαν κάθε πρόσβαση στο ισλαμικό τέμενος Μπιλάλ

Η νέα κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στα δυο γειτονικά κράτη, οι σχέσεις ανάμεσα στα οποία είναι τεταμένες ήδη από ιδρύσεώς τους, με τον αιματηρό και οδυνηρό διαχωρισμό τους όταν απέκτησαν την ανεξαρτησία τους το 1947, προκαλεί ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

This video captures the moment an Indian missile hit Bahawalpur, Pakistan, during ‘Operation Sindoor’ — a series of retaliatory attacks for last month’s Pahalgam bombing that killed 26 people, which India blames on Pakistan. pic.twitter.com/9g0yzHhYVB — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 6, 2025

«Ο κόσμος δεν θα άντεχε στρατιωτική σύγκρουση» ανάμεσα στην Ινδία και στο Πακιστάν, τόνισε χθες ο ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση για «αυτοσυγκράτηση», ενώ οι δυο πλευρές δεν σταματούν να επικαλούνται το «δικαίωμά τους στη νόμιμη άμυνα» εδώ και δυο εβδομάδες.

Εν μέσω κλιμάκωσης, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ευχή οι εχθροπραξίες να «τελειώσουν πολύ γρήγορα».

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε με τους ομολόγους του τόσο της Ινδίας όσο και του Πακιστάν για να τους «ενθαρρύνει» να αρχίσουν διάλογο προκειμένου να «εξουδετερωθεί» η κρίση, να «αποφευχθεί νέα κλιμάκωση», ανέφερε ο Μπράιαν Χιουζ, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, του οποίου το τρέχον διάστημα ο κ. Ρούμπιο είναι υπηρεσιακός επικεφαλής.

«Δεν στοχοποιήθηκε καμιά πακιστανική στρατιωτική εγκατάσταση», σύμφωνα με το Νέο Δελχί, που διαβεβαίωσε ότι επέδειξε «μεγάλη αυτοσυγκράτηση» για να «αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση».

«Τηρήσαμε έτσι τη δέσμευσή μας πως θα φροντίζαμε οι υπεύθυνοι για την επίθεση (της 22ης Απριλίου) να λογοδοτήσουν», ανέφερε η κυβέρνηση του ινδουιστή υπερεθνικιστή πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

«Μετά την επίθεση στην Παχαλγκάμ, η ινδική κυβέρνηση για ακόμη μια φορά χρησιμοποίησε τη δικαιολογία της τρομοκρατίας προκειμένου (…) να θέσει σε κίνδυνο την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια», κατήγγειλε η πακιστανική διπλωματία.

«Η ανεύθυνη ενέργεια της Ινδίας φέρνει τα δυο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε μείζονα σύγκρουση», πρόσθεσε.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ πλειοδότησε: «το Πακιστάν επιφυλάσσεται του απόλυτου δικαιώματός του να ανταποδώσει με αποφασιστικό τρόπο αυτή την απρόκλητη ινδική επίθεση — ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη αποφασιστική ανταπόδοση».

Από την πλευρά του, το Νέο Δελχί απείλησε να «κόψει το νερό» στο Πακιστάν, σε αντίποινα για την επίθεση της 22ης Απριλίου.

Ήδη από την επομένη, η Ινδία αποσύρθηκε από συμφωνία για την κοινή χρήση των υδάτινων πόρων με το Πακιστάν που είχε υπογραφτεί το 1960.

Σχεδόν κάθε βράδυ τις τελευταίες δεκαπέντε νύχτες, στρατιωτικοί των δυο χωρών αντάλλασσαν πυρά με ελαφρά όπλα στη λεγόμενη γραμμή ελέγχου, τα de facto σύνορα στο Κασμίρ — χωρίς θύματα. Μέχρι σήμερα.

Το Πακιστάν από την πλευρά του έκανε δυο δοκιμές πυραύλων εδάφους-εδάφους. Αυτή που έγινε το Σάββατο ήταν βαλλιστικού πυραύλου με βεληνεκές 450 χιλιομέτρων.

Διόλου τυχαία, πρόκειται για την ίδια απόσταση με αυτή από τα σύνορα του Πακιστάν ως την πρωτεύουσα της Ινδίας Νέο Δελχί.

Η Ινδία αναμένεται να κάνει σήμερα γυμνάσια της πολιτικής προστασίας προκειμένου, σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών, να προετοιμαστεί ο πληθυσμός να «προστατευτεί σε περίπτωση επίθεσης».