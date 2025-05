Η Ινδία έχει πολιτική «μη χρήσης πυρηνικού όπλου παρά μόνο σε περίπτωση επίθεσης», ενώ πολιτική του Πακιστάν είναι να χρησιμοποιεί τακτικά πυρηνικά όπλα για την αντιμετώπιση και συμβατικών στρατιωτικών επιθέσεων, επισημαίνουν τα διεθνή πρακτορεία.

Το Πακιστάν, απάντησε ήδη με πυρά πυροβολικού, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ, ενώ ανέφερε ότι κατέρριψε πέντε μαχητικά αεροσκάφη της Ινδίας. Από τις εχθροπραξίες των τελευταίων ωρών αναφέρονται συνολικά 34 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για απώλειες αμάχων.

Την ώρα που η Ινδία δημοσιοποιούσε φωτογραφίες από τα πλήγματα σε «τρομοκρατικές υποδομές», το Πακιστάν έδειχνε εικόνες από καταστροφές και θάνατο αμάχων, κυρίως σε περιοχές όπου υπάρχουν τζαμιά.

Η Ινδία ισχυρίστηκε ότι μέσα σε 25 λεπτά που διήρκεσε η επιχείρηση «Sindoor» επλήγησαν εννέα στόχοι «στρατόπεδα τρομοκρατών». Η πακιστανική οργάνωση Λασκάρ-ε-Τάιμπα ( Στρατός του Θεού) που έχει αναλάβει την ευθύνη για δεκάδες επιθέσεις, ανακοίνωσε ότι 10 συγγενείς και στενοί συνεργάτες του ηγέτη της, που έχει χαρακτηριστεί τρομοκράτης από τον ΟΗΕ, σκοτώθηκαν σε επιδρομή της Ινδίας.

Στόχος σε απόσταση μόλις 25 χιλιόμετρα από τα ντε φάκτο σύνορα, ήταν το αρχηγείο της μαχητικής οργάνωσης Λασκάρ-ε-Τάιμπα (LeT), αλλά και κέντρο εκπαίδευσης βομβιστών σε απόσταση 13 χιλιομέτρων από την μεθόριο. Επίσης επλήγη στόχος σε βάθος 100 χιλιομέτρων από τα σύνορα του Πακιστάν, που χαρακτηρίζεται ως το αρχηγείο της ισλαμιστικής ομάδας Jaish-e-Mohammad (JeM), σύμφωνα με την Ινδία.

JUST IN: India’s military shows aerial footage of strikes against what it said were “terrorist camps” in Pakistan. These are two of the nine targets they destroyed, according to an official. https://t.co/ojS6haVQJK pic.twitter.com/m6yakwkbMZ

Η σφαγή 22 Ινδών τουριστών που έκαναν διακοπές στα λιβάδια της κοιλάδας Μπαϊσαράν από Πακιστανούς ισλαμιστές ενόπλους στις 22 Απριλίου πυροδότησε όπως φαίνεται το χειρότερο σενάριο κλιμάκωση. Χαρακτηρίστηκε ως «τεράστια αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών» ενώ το Δελχί ξεκαθάρισε ότι η πράξη δεν θα μείνει ατιμώρητη.

Το κωδικό όνομα «Sindoor» επιλέχθηκεμε σαφή συμβολισμό στην επίθεση που άφησε 25 γυναίκες χήρες, αφού σημαίνει το κόκκινο σημάδι που φέρουν στο μέτωπό τους οι παντρεμένες ινδουίστριες.

Με το σύνθημα Sindoor ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ινδικού Στρατού έγραφε: «Αποδόθηκε δικαιοσύνη».

Operation Sindoor’s success reflects the commitment of our armed forces to protect the nation. We show zero tolerance for terrorism. Jai Hind ki Sena! pic.twitter.com/JjfsJn7x2c

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπή» την κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. «Πολεμούν εδώ και πολλές, πολλές δεκαετίες. Ελπίζω απλώς να τελειώσει πολύ γρήγορα», είπε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και κάλεσε και τις δύο χώρες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. «Η Ινδία και το Πακιστάν είναι και θα είναι πάντα γείτονες η μία της άλλης. Είναι και οι δύο γείτονες της Κίνας», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, επισημαίνοντας ότι το Πεκίνο αντιτίθεται σε κάθε μορφή τρομοκρατίας. «Η ανθρωπότητα δεν αντέχει σύρραξη μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Η γερμανική κυβέρνηση ζήτησε σήμερα να εμποδισθεί «οποιαδήποτε κλιμάκωση» ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν. Το Βερολίνο, το οποίο βρίσκεται σε επαφή με τις δύο χώρες, δημιούργησε έναν πυρήνα κρίσης για να «παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση», ανακοίνωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω του X.

Η Τουρκία προειδοποίησε σήμερα, με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, για τον «κίνδυνο ολοκληρωτικού πολέμου» ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν.

«Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη νύκτα από την Ινδία, δημιουργεί τον κίνδυνο ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Καταδικάζουμε αυτή την προκλητική πρωτοβουλία καθώς και τις επιθέσεις με στόχο αμάχους και πολιτικές υποδομές», προστίθεται στην τουρκική ανακοίνωση.

Η Ρωσία κάλεσε σήμερα την Ινδία και το Πακιστάν να επιδείξουν “αυτοσυγκράτηση” μετά την ανταλλαγή βομβαρδισμών μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 38 ανθρώπους στις δύο πλευρές, στην πιο σοβαρή στρατιωτική αντιπαράθεση που σημειώνεται ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες εδώ και δύο δεκαετίες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας εξέφρασε “βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης” και κάλεσε “τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί επιπλέον επιδείνωση” της κατάστασης, σημειώνοντας ότι ελπίζει πως οι εντάσεις θα καταστεί δυνατό να κατευναστούν “με ειρηνικά και διπλωματικά μέσα”.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, η οποία διατηρεί θερμές σχέσεις και με την Ινδία και το Πακιστάν, σημείωσε εξάλλου σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στον ιστότοπό του ότι καταδικάζει όλες τις μορφές τρομοκρατίας.

Η Κίνα από την πλευρά της εξέφρασε τη λύπη της για τα ινδικά πλήγματα στο Πακιστάν και ανησυχία για τη νέα κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στις δύο γειτονικές της χώρες, τις οποίες κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση.

“Η Κίνα λυπάται για την στρατιωτική δράση της Ινδίας, η οποία αναλήφθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, και εκφράζει ανησυχία για τις τρέχουσες εξελίξεις”, σημείωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

“Καλούμε την Ινδία και το Πακιστάν να δώσουν προτεραιότητα στην ειρήνη και την σταθερότητα και να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν να λάβουν μέτρα που θα περιέπλεκαν περαιτέρω την κατάσταση”, υπογράμμισε.

“Η Κίνα αντιτίθεται σε όλες τις μορφές τρομοκρατίας”, σημείωσε εξάλλου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Το Πεκίνο είναι έτοιμο να διαδραματίσει “εποικοδομητικό ρόλο” στον κατευνασμό των εντάσεων ανάμεσα στο Πακιστάν και την Ινδία, πρόσθεσε εξάλλου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Λιν Τζιάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

“Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τη διεθνή κοινότητα και να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε εποικοδομητικό ρόλο στον κατευνασμό των σημερινών εντάσεων”, σημείωσε ο Λιν Τζιάν, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τις εντάσεις ανάμεσα στις δύο γειτονικές του χώρες και συνιστά στους Κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τις περιοχές κοντά στη ζώνη της σύγκρουσης.

Στο ίδιο πνεύμα η Γαλλία κάλεσε και αυτή σήμερα τις δύο χώρες να επιδείξουν “αυτοσυγκράτηση”. “Κατανοούμε τη βούληση της Ινδίας να προστατευθεί απέναντι στη μάστιγα της τρομοκρατίας, αλλά καλούμε προφανώς την Ινδία, όπως και το Πακιστάν, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί η κλιμάκωση και προφανώς να προστατεύσουν τους πολίτες”, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο δίκτυο TF1.

‼️India has attacked Pakistan, announcing the launch of the anti-terrorist operation Sindoor

According to Reuters, 26 people were killed and 46 injured. Explosions rocked Pakistani Kashmir throughout the night.

Pakistan has vowed a harsh response. At the current level of… pic.twitter.com/AxwuAr8Qcp

— NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2025