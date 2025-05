Στα live βίντεο που παρακολουθούσαν χιλιάδες άνθρωποι την παράσταση έκλεψε ένας γλάρος, που τριγυρνούσε στα κεραμίδια.Αναμενόμενα, στα social media ήταν αρκετοί που ανάρτησαν εικόνες του γλάρου με χιουμοριστικά σχόλια.

«Ο γλάρος θέλει να είναι ο πρώτος που θα μάθει ποιος είναι ο επόμενος Πάπας» έγραψε κάποιος.

«Ένας γλάρος επιλέχθηκε ως ο νέος Πάπας» ήταν το σχόλιο άλλου χρήστη.

Seagul wants to be the first to know who the next pope is pic.twitter.com/i2fsyYD79C

— Pedro Gabriel Writer (@pedrogabwriter) May 7, 2025