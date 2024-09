Η Κελίφ βρισκόταν στο επίκεντρο μιας διαμάχης σχετικά με το φύλο κατά τη διάρκεια της πορείας της για το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, λόγω του αποκλεισμού της από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας IBA 2023, αφού απέτυχε σε ένα απροσδιόριστο τεστ καταλληλότητας φύλου.

Ο Μασκ ήταν μεταξύ των ανθρώπων υψηλού προφίλ που είχαν πάει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στρίμωξαν την Κελίφγια τους αβάσιμους ισχυρισμούς ότι δεν ήταν γυναίκα και ότι έπρεπε να αγωνιζόταν εναντίον γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του X αναδημοσίευσε μια ανάρτηση που ζητούσε να αποκλειστούν οι άνδρες από τα γυναικεία αθλήματα, με αφορμή την νίκη της Κελίφ επί της Ιταλίδας Άντζελα Καρίνι στη φάση των «16».

Σε συνέντευξή της στη γαλλική τηλεοπτική εκπομπή CLIQUE, η Κελίφ δάκρυσε όταν ρωτήθηκε για την ανάρτηση του Μασκ που προκάλεσε περαιτέρω bullying εις βάρος της στο διαδίκτυο.

«Ο Έλον Μασκ ήταν ένας από τους πρώτους που μου επιτέθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας μίσους», είπε η Χελίφ στη γαλλική τηλεοπτική εκπομπή CLIQUE, σύμφωνα με ένα μεταφρασμένο βίντεο της συνέντευξης.

«Δημοσίευσε αυτό το βίντεο και έγινε retweet. Οπότε, ήταν από τους πρώτους που διέδωσε αυτό το buzz, αυτή την εκστρατεία εναντίον μου. «Θα έλεγα, με μισείς αλλά δεν με ξέρεις καν. Δεν ξέρω καν γιατί ηγήθηκες αυτής της επίθεσης. Ήσουν σκληρός μαζί μου, σκληρός με την οικογένειά μου, με τη μητέρα μου. Εκείνη την εποχή, η μητέρα μου πήγαινε στο νοσοκομείο κάθε μέρα».

Σε εκείνο το σημείο της συνέντευξης, η Κελίφ έπρεπε να αντισταθεί στα δάκρυα πριν συνεχίσει.

«Οπότε δεν καταλαβαίνω τη συμπεριφορά των ανθρώπων σήμερα», είπε. «Ο Θεός είναι ο οδηγός μου, είμαι μια ασκούμενη μουσουλμάνα. Είμαι μουσουλμάνα αραβική γυναίκα και πέρασα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να είμαι ακόμα πιο δυνατή στο μέλλον και να επιστρέψω με ακόμα πιο κίνητρο».

Η Κελίφ συνέχισε να αντεπιτίθεται εναντίον εκείνων που την έβαλαν στο στόχαστρο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων για τη διαμάχη και η Μασκ ήταν μεταξύ εκείνων σε μια αγωγή που υπέβαλε στη Γαλλία για την διαδικτυακή παρενόχληση που αντιμετώπισε.

“You hate me but you don’t even know me”

Imane Khelif reacts to the cyberbullying campaign spread by @elonmusk. #elonmusk #olympicgames #imanekhelif pic.twitter.com/Ad5Yc3fZYG

