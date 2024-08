Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια, καταστήματα λεηλατήθηκαν και αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση σε περιοχές όπως το Λίβερπουλ, το Μπρίστολ, το Μπλάκπουλ και το Μπέλφαστ. Δεν ήταν, ωστόσο, βίαιες όλες οι διαδηλώσεις.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει δεσμευθεί να προσφέρει στις αστυνομικές δυνάμεις την «πλήρη στήριξη» της κυβέρνησης για να λάβει δράση απέναντι στους «εξτρεμιστές» που επιχειρούν να «σπείρουν το μίσος».

Οι ταραχές, οι πιο εκτεταμένες στη χώρα εδώ και 13 χρόνια, ξέσπασαν μετά τη δολοφονία τριών κοριτσιών στη βορειοδυτική Αγγλία, σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολή χορού, και τις ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ύποπτος για το έγκλημα ήταν εξτρεμιστής μουσουλμάνος που βρισκόταν παράνομα στη Βρετανία.

Η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι ο ύποπτος Άξελ Ρουντακουμπάνα, 17 ετών, έχει γεννηθεί στη Βρετανία, αλλά οι διαμαρτυρίες από διαδηλωτές κατά των μεταναστών και των μουσουλμάνων συνεχίστηκαν και κλιμακώθηκαν σε βίαια επεισόδια.

Ταραχές σημειώθηκαν στο Λίβερπουλ, το Μπρίστολ, το Χαλ και το Μπέλφαστ –τέσσερις πόλεις σε διαφορετικές γωνιές της χώρας. Πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν καθώς προσπαθούν να αποτρέψουν συμπλοκές μεταξύ εκατοντάδων διαδηλωτών που ανήκαν σε αντίπαλες πλευρές.