Σε μία πρώτη «απάντηση» στο Ισραήλ, η λιβανέζικη ισλαμιστική οργάνωση εκτόξευσε δεκάδες – πάνω από 50 – ρουκέτες Katyusha από το νότιο Λίβανο προς τον οικισμό Μπέιτ Χιλέλ στο βόρειο Ισραήλ, «σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα και εν είδει αντιποίνων για τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας», όπως ανακοινώθηκε.

«Στην υποστήριξη του ακλόνητου παλαιστινιακού λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας και στη στήριξη της γενναίας και έντιμης αντίστασής του, και ως απάντηση στις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού στα σταθερά χωριά του νότου και σε ασφαλή σπίτια, ειδικά στις επιθέσεις που στόχευσε τα χωριά Kafr Kila και Deir Siryan και τραυμάτισε πολίτες, η Ισλαμική Αντίσταση συμπεριέλαβε τον νέο οικισμό Beit Hillel στο πρόγραμμα των πυρών της και τον βομβάρδισε για πρώτη φορά με δεκάδες ρουκέτες Katyusha», ανέφερε η ανακοίνωση του φιλοϊρανικού κινήματος.

Hezbollah has begun a massive bombardment of northern Israel and videos of rocket impacts are being shared.

Hezbollah is reportedly weakening the Iron Dome so that Iranian missiles and drones can successfully penetrate, possibly en route or about to be launched soon.… pic.twitter.com/9OIXlSIPVl

