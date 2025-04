Δεκάδες αστυνομικά οχήματα και αστυνομικοί οπλισμένοι με όπλα εθεάθησαν στην περιοχή, σύμφωνα με ανάρτηση στο X (πρώην Twitter).

An incident at terminal one, Pearson International Airport in Toronto, it is not known at this time what exactly is going on, but reportedly, police officers arrived with rifles, pic.twitter.com/3a9vFKxcx7

— Pegida Canada (@PegidaCanada) April 24, 2025