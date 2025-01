«Το αεροπλάνο βρισκόταν σε τέλεια, συνηθισμένη προσέγγιση στο αεροδρόμιο. Το ελικόπτερο κατευθυνόταν απευθείας πάνω στο αεροπλάνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η νύχτα ήταν καθαρή, τα φώτα (προσέγγισης) του αεροπλάνου έλαμπαν, γιατί το ελικόπτερο δεν έκανε άνοδο ή κάθοδο ή στροφή», διερωτήθηκε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. «Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν είπε στο ελικόπτερο το να κάνει αντί να το ρωτάει αν είδε το αεροπλάνο. Αυτή είναι άσχημη κατάσταση, που είναι φανερό πως θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί», πρόσθεσε.

Εντωμεταξύ τουλάχιστον δεκαοκτώ πτώματα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου της γραμμής με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού κοντά στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον, εξαιτίας της οποίας το επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγή του στην αστυνομία της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 άνθρωποι —60 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος—, ενώ το ελικόπτερο είχε τριμελές πλήρωμα, ανακοίνωσαν η American Airlines και πηγές προσκείμενες στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις νωρίτερα.

Ο αξιωματούχος είπε πως δεν είναι ακόμη σαφής η τύχη τους, διευκρινίζοντας πως δεν επέβαινε κάποιος ανώτερος αξιωματικός στο ελικόπτερο.

Άλλος αξιωματούχος διευκρίνισε πως το ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού είχε τη βάση του σε στρατόπεδο στη Βιρτζίνια.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μεταδίδει επικαλούμενο μια εκπρόσωπο της τοπικής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων ότι το Μπλακ Χοκ εκτελούσε «εκπαιδευτική» πτήση όταν συγκρούστηκε με το αεροπλάνο της γραμμής.

Το επιβατικό αεροσκάφος με 64 επιβαίνοντες συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ αφού συγκρούστηκε το βράδυ χθες Τετάρτη (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) με στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσιγκτον, ενώ πλησίαζε στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν, όπου η κίνηση ανεστάλη, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ενημερώθηκε για την κατάσταση: φαίνεται πως, με τραγικό τρόπο, στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε με αεροπλάνο της γραμμής περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λίβιτ.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ το επιβεβαίωσε λίγο αργότερα, κάνοντας λόγο για «φρικτό ατύχημα» και προσθέτοντας πως «παρακολουθεί» την εξέλιξη της κατάστασης.

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy

— P.T. Ward (@HTWardish) January 30, 2025

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει καμιά πληροφορία για τον αριθμό των ανθρώπων που επέβαιναν στα δυο αεροσκάφη ή τον αριθμό των θυμάτων.

Ωστόσο γερουσιαστής που αντιπροσωπεύει την πολιτεία Κάνσας, από όπου είχε αναχωρήσει το αεροσκάφος, ο Ρότζερ Μάρσαλ, ανέφερε μέσω X πως οι επιβαίνοντες ήταν περίπου 60, κάνοντας λόγο περί «εφιάλτη».

Σύμφωνα με την American Airlines, στο επιβατικό αεροσκάφος επέβαιναν 64 άνθρωποι, 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε από την πλευρά του πως στο ελικόπτερο επέβαιναν τρεις άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), αεροσκάφος τύπου CRJ700 κατασκευασμένο από την καναδική Bombardier, που εκμεταλλευόταν η αεροπορική εταιρεία PSA, «συγκρούστηκε στον αέρα» καθώς προσέγγιζε το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν με ελικόπτερο Sikorsky H-60 Black Hawk, στα όρια της πρωτεύουσας.

Τα αεροσκάφη του τύπου μπορούν να μεταφέρουν ως και 78 επιβάτες.

Τα ελικόπτερα του τύπου Μπλακ Χοκ μπορούν να μεταφέρουν ως και 15 ανθρώπους πέρα από το πλήρωμα.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Γουίτσιτα του Κάνσας και ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 ώρα Ελλάδας).

Κάνοντας λόγο για «αεροπορικό συμβάν», το αεροδρόμιο ανακοίνωσε μέσω X πως όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις «ανεστάλησαν».

Βρίσκεται σε εξέλιξη «επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», ανακοίνωσε μέσω X η αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Ως τώρα έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον δυο πτώματα, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WBAL, το οποίο ανήκει στο εθνικό δίκτυο του NBC.

Βίντεο τα οποία μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ελικόπτερα να κάνουν πτήσεις πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ, φωτίζοντας τομείς του με προβολείς.

Γύρω από το αεροδρόμιο, ήταν ορατοί οι φάροι διαφόρων ασθενοφόρων, οχημάτων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στις όχθες του ποταμού Ποτόμακ. Τα περισσότερα οχήματα έμοιαζαν συγκεντρωμένα απέναντι στο αεροδρόμιο, στην ανατολική όχθη.

Στην περιοχή σπεύδουν επίσης οχήματα έργου, όπως ρυμουλκά, και φουσκωτά σκάφη για να πάρουν μέρος στην επιχείρηση.

