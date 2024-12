«The Holiday»

Θεωρείται ο «βασιλιάς» των χριστουγεννιάτικων ταινιών. Ολοι θα έχετε ακούσει για την iconic ρομαντική ταινία με την Cameron Diaz, τον Jude Law, την Kate Winslet και τον Jack Black. Πίσω στο 2006, δύο απογοητευμένες γυναίκες από τους συντρόφους τους, μία Αμερικανίδα από το Los Angeles και μία Βρετανή από ένα λονδρέζικο προάστιο, ανταλλάσσουν τα σπίτια τους μέσω μίας αγγελίας για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ωστόσο, αυτό που δεν ξέρουν είναι πως η αληθινή αγάπη τούς περιμένει για δώρο κάτω από το… χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σε σκηνοθεσία της Nancy Meyers, το «The Holiday» είναι ο ορισμός της ρομαντικής χριστουγεννιάτικης κομεντί που θα σε κάνει να λιώσεις στον καναπέ τρώγοντας από μελομακάρονα μέχρι pizza.

«Love Actually»

Αν ρωτήσεις ποιο είναι το πιο γνώριμο δείγμα ρομαντικής κομεντί του Hollywood, θα σου απαντήσουν με σιγουριά το «Love Actually». Η ταινία βγήκε το 2003 και έκανε θραύση με τίτλο «Αγάπη είναι…» σε σκηνοθεσία και σενάριο του Richard Curtis. Πρωταγωνιστεί μια πλειάδα διάσημων ηθοποιών, όπως ο Hugh Grant, ο Liam Neeson, ο Colin Firth, η Laura Linney, η Emma Thompson, ο Alan Rickman, η Keira Knightley και ο Rowan Atkinson. Πέντε εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, μιας γιορτής που πλημμυρίζει από αγάπη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει κανείς για να βρει την πραγματική του αγάπη; Κι αν τη βρει, πώς μπορεί να την κερδίσει; Μια ιστορία διαφορετικών ανθρώπων που τους ενώνει κάτι κοινό. Η λαχτάρα ν’ αγαπήσουν και ν’ αγαπηθούν. Κι αν δεν σου φθάνουν αυτά, αποκλείεται να μην έχεις πετύχει ποτέ τη διάσημη σκηνή που ο Andrew Lincoln κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Keira Nightly με χάρτινες κάρτες στην είσοδο του σπιτιού όπου μένει με τον σύζυγό της και καλύτερό του φίλο, καταλήγοντας στην κάρτα «To me you are perfect», που έχει γραφτεί στην ιστορία των ρομαντικών σκηνών του Hollywood. Αν δεν το έχεις δει, είναι η ώρα να το δεις.

«Single All The Way»

To «Single All The Way» είναι ένα νεόκοπο Netflix Original που απευθύνεται στο πολύ νεανικό κοινό της πλατφόρμας. Παραγωγή μόλις του 2021, με πρωταγωνιστές τους Michael Urie και Philemon Chambers, περιγράφει τις απέλπιδες προσπάθειες του πρωταγωνιστή να αποφύγει τις οικογενειακές διακοπές και μαζί με αυτές τα σχόλια του ότι είναι ακόμα ανύπαντρος. Ετσι, ο Peter πείθει τον καλύτερό του φίλο, τον Nick, να πάει μαζί του διακοπές στο πατρικό του υποδυόμενος τον σύντροφό του. Ομως, τα πράγματα θα εξελιχθούν αλλιώς μεταξύ τους… Κλασική κομεντί Χριστουγέννων, αυτήν τη φορά με ένα ζευγάρι ανδρών στο επίκεντρο, μια κατηγορία που έχει χτίσει το Netflix με πολλές ταινίες εκπροσώπους του είδους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Γη της ελιάς: Πότε θα ξαναδούμε νέα επεισόδια

«Falling For Christmas»

Μπορεί η ταινία να έκανε ντεμπούτο το 2022, αλλά φέτος είναι η χρονιά της για τους θεατές του Netflix. Το «Falling For Christmas» αποτελεί τη μεγάλη επιστροφή της Lindsay Lohan στις ρομαντικές κομεντί, δίπλα στους Chord Overstreet και George Young. Η ιστορία θέλει ένα ερωτευμένο και προσφάτως αρραβωνιασμένο ζευγάρι, ανάμεσα σε μια κακομαθημένη κληρονόμο ξενοδοχείου και τον αγαπημένο της, να έχουν ένα ατύχημα στο σκι τα Χριστούγεννα. Εκείνη δέχεται τη φροντίδα ενός όμορφου εργατικού ιδιοκτήτη ξενώνα και άτυχου χήρου και της πανέξυπνης κόρης του τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Και, έτσι, ένα χριστουγεννιάτικο τρίγωνο μόλις ξεκινά… Ανάλαφρη και αχρείαστα απολαυστική ως ταινία, το «Falling For Christmas» μπορεί να γίνει η τέλεια παρέα για βράδια τηλεοπτικής θαλπωρής και όχι μόνο…

«Holidate»

Οσοι έχουν δει το «Holidate» κάνουν λόγο για ένα από τα καλύτερα εποχικά ταινιάκια του Netflix. Η Emma Roberts υποδύεται τη Sloane, μια νεαρή γυναίκα που έχει βαρεθεί να τη ρωτάνε για την προσωπική της ζωή. Ετσι, όταν συναντά τυχαία τον Jackson, συμφωνούν να τη συνοδεύει στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και σε όλες τις μεγάλες γιορτές του χρόνου. Τα πράγματα, όμως, παίρνουν άλλη τροπή όσο αυτοί οι δύο γνωρίζονται καλύτερα. Στο πλευρό της πρωταγωνίστριας βλέπουμε τον Luke Bracey και έχουμε μια πραγματικά αυθεντική ρομαντική κωμωδία που λίγο-πολύ ξέρεις εκ προοιμίου το τέλος. Αλλά τι πειράζει; Ατάκες, χιούμορ, ρομάντζο και έρωτας, μια τέλεια επιλογή να περάσεις καλά ένα βράδυ Χριστουγέννων. Bonus: Μπορείς να βρεις το κρυφό πέρασμα του Ryan Gosling από την ταινία;

«Bros»

Πρόκειται για μια απολαυστική κομεντί για αγόρια που ερωτεύονται μεταξύ τους. Ο Μπόμπι, ο πρωταγωνιστής δηλαδή, είναι ένας επιτυχημένος δημιουργός podcast που προσφάτως έχει αναλάβει να «τρέξει» το πρώτο μουσείο στη Νέα Υόρκη που ασχολείται με την ιστορία της LGBTQ+ κοινότητας. Εκείνος πιστεύει πως μια μόνιμη σχέση δεν του χρειάζεται, αλλά όλα αλλάζουν όταν γνωρίζει καλύτερα τον Ααρον. Οι διακοπές μπαίνουν στη ζωή μας όταν ο χρόνος φθάνει στα Χριστούγεννα και εκεί πρέπει όλοι να αποκαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή τους. Σατιρικό, απολαυστικό, μοντέρνο και αρκετά σημερινό, το «Bros» είναι ακόμα μία επιλογή που θα σε κάνει να αγαπήσει τις ρομαντικές κομεντί. Πρωταγωνιστούν o Billy Eichner και ο Luke Macfarlane.

«Merry Happy Whatever»

Μία από τις πλέον κατάλληλες σειρές για την περίοδο των Χριστουγέννων είναι το «Merry Happy Whatever» ή «Χριστούγεννα ό,τι να ’ναι» εις την ελληνικήν. Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία, με την υπογραφή του Tuckey Cawley σε σκηνοθεσία Pam Fryman. Στο επίκεντρο της ιστορίας είναι ο Don, ένας πάτερ φαμίλιας που προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στα μέλη της οικογένειάς του και τις ιδιαιτερότητές του. Ολα, όμως, θα γίνουν πιο μπερδεμένα, όταν στο σπίτι θα καταφθάσει η μικρότερη κόρη του! Δεν θα είναι μόνη, αλλά με τον νέο της σύντροφο. Πώς θα αντιδράσει ο μπαμπάς της όταν καταλάβει πως έρχεται πρόταση γάμου για το κοριτσάκι του; Η απάντηση σε 8 απολαυστικά επεισόδια.

«Home For Christmas»

Δεν είναι… φρέσκια συνήθεια, αφού έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά το 2019. Η κωμική σειρά καταπιάνεται με την 30χρονη Johanne, που έχει βαρεθεί να ακούει σχόλια για το ότι είναι ακόμα single. Ετσι, αρχίζει μια περίεργη αναζήτηση για έναν 24ωρο σύντροφο, τον οποίο και θα παρουσιάσει στους δικούς της όταν εκείνη θα τους επισκεφθεί τα Χριστούγεννα. Μπορεί η αρχική ιδέα να είναι ξεκάθαρη, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους δημιουργούς να δημιουργήσουν 3 πρωτότυπους κύκλους, με τον πιο πρόσφατο να κάνει πρεμιέρα τον φετινό Δεκέμβριο. Χριστούγεννα, ρομάντζο και binge watching. Θέλετε τίποτα καλύτερο;

«I hate Christmas»

Ο τίτλος προδίδει όλη την ταυτότητα της σειράς. Η Gianna σιχαίνεται τα Χριστούγεννα γιατί όλοι τη ρωτούν για τα προσωπικά της και τον σύντροφο που αναζητά. Εχει 25 μέρες για να βρει ένα αγόρι που θα κάνει σχέση μαζί του, λοιπόν, ώστε να εμφανιστεί για πρώτη φορά συνοδευόμενη στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Η αναζήτηση αυτή θα είναι λόγος να πάψει να μισεί τα Χριστούγεννα; Η απάντηση έρχεται σε 12 επεισόδια, που χωρίζονται σε 2 κύκλους, στα οποία πρωταγωνιστούν η Pilar Gogliati, η Giulia Gonella και ο Nicolas Maupas.

«Smiley»

Μία από τις πιο γλυκές κομεντί όλου του Netflix είναι το «Smiley». Πρωταγωνιστεί ο Carlos Cuevas, που έγινε διάσημος μέσα από το Netflix ως κεντρικός ήρωας της σειράς «Merli», ενώ στο πλευρό του βρίσκουμε τον Miki Esparbe. Ο Alex είναι μπάρμαν, άστατος, αλλά όμορφος και λάτρης του γυμναστηρίου. Ο Bruno είναι σοβαρός, εσωστρεφής και λίγο ανασφαλής. Ολα ξεκινούν από έναν άγνωστο που του χαρίζει ένα βιβλίο και εξαφανίζεται. Αποφασίζει να τον βρει με ένα ηχητικό μήνυμα που κατά λάθος φθάνει στον Bruno και έπειτα όλα τα άλλα είναι απρόβλεπτα. Μια ρομαντική και πολλές φορές πολύ αγαπησιάρικη κωμωδία, που καταπιάνεται με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα dating apps, τα γραπτά μηνύματα, αλλά και τα στερεότυπα των ανθρώπων που πάντα αισθάνονται «λιγότεροι» μπροστά στον έρωτα και το συναίσθημα.

Ακίνητα: Πόσο πάει το τετραγωνικό σε όλη την Ελλάδα [αναλυτικοί πίνακες]

Πέντε παίκτες στην σκακιέρα της Συρίας

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια από σήμερα, Κυριακή [βίντεο]