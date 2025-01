Μεταφορικά μιλώντας, είναι οι δακτυλοδεικτούμενες αδηφάγες γάτες του πλανήτη. Μιλιούνια ποντίκια τις μισούν και θα τις ήθελαν κρεμασμένες ανάποδα. Το κακό με τις «αριστόγατες» («ολιγαρχόγατες» κατά την μπαϊντενική ορολογία) είναι ότι τα περισσότερα ποντίκια φοβούνται να τους κρεμάσουν κουδούνια ή τενεκεδάκια στην ουρά ή στον λαιμό. (Εχει διάφορες παραλλαγές ο αισώπειος μύθος). Δεν συμφωνούν μεταξύ τους ποιος θα αναλάβει την επικίνδυνη αποστολή, αναλώνονται σε άσκοπους καβγάδες για το τι θα γίνει μετά. Αφήστε που μερικά έχουν αμετάκλητα προσκολληθεί στην αυλή των γάτων, οι οποίοι («γάτοι» κυριολεκτικά…) έχουν την εξυπνάδα να μην τα τρώνε και να τους αφήνουν τα αποφάγια, ώστε οι πραιτωριανοί τους να κρατάνε μακριά τα άλλα ποντίκια – ή και να τους τα πηγαίνουν πεσκέσι. Υπάρχουν, τέλος, και αφελή τρωκτικά, που αγαπούν ή θαυμάζουν τους αιλουροειδείς κυνηγούς τους, πιστεύοντας στα εκμαυλιστικά και παραπλανητικά τους νιαουρίσματα.

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι ψοφοδεείς μύες, που δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, θεωρώντας ότι η γατο-κυριαρχία είναι κάτι σαν θεία επιταγή, ειμαρμένη της φυσικής τάξης πραγμάτων. Στη γλώσσα των ανθρώπων το λένε και ΤΙΝΑ (There Is No Alternative). Αλλά είπαμε, οι γάτοι και τα ποντίκια δεν ξέρουν να διαβάζουν…

Με αφορμή το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, που άρχισε χθες στο Νταβός ταυτόχρονα με την ορκωμοσία του Τραμπ, η βρετανική οργάνωση Oxfam κατήγγειλε τη «νέα αριστοκρατική ολιγαρχία, που κληρονόμησε δισεκατομμύρια δολάρια και ασκεί πολυπλόκαμη εξουσία στα πολιτικά και οικονομικά μας συστήματα». Ο διευθυντής της Oxfam, Αμιτάμπ Μπεχάρ, πρόσθεσε: «Το πετράδι του στέμματος αυτής της ολιγαρχίας είναι ένας δισεκατομμυριούχος πρόεδρος, ο οποίος υποστηρίχθηκε και εξαγοράστηκε από τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, τον Ελον Μασκ, αναλαμβάνοντας να κυβερνήσει τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο». Ωραίο το ποντικο-μανιφέστο. Οι γάτες γουργούρισαν και άλλαξαν πλευρό…