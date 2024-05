Γράφει ο *Δημήτρης Κονταράκης (Digital Strategist)

Τι Είναι το Redesign και Γιατί Είναι Σημαντικό;

Το redesign της ιστοσελίδας δεν είναι απλώς μια ανανέωση της εμφάνισης. Είναι μια ολική επανεξέταση που στοχεύει στο να κάνει την ιστοσελίδα πιο λειτουργική, πιο εύχρηστη και πιο ελκυστική. Μια καλά σχεδιασμένη ιστοσελίδα μπορεί να είναι καθοριστική για την επιτυχία της επιχείρησής σας, καθώς μπορεί να ενισχύσει την εμπειρία του χρήστη και να αυξήσει τις πωλήσεις.

Πότε Χρειάζεται Ένα Redesign;

Υπάρχουν σημάδια που δείχνουν ότι η ιστοσελίδα σας χρειάζεται μια ανανέωση. Αν οι σελίδες φορτώνουν αργά, αν η ιστοσελίδα δεν λειτουργεί καλά σε κινητά τηλέφωνα ή αν τα γραφικά φαίνονται ξεπερασμένα, τότε πιθανότατα έχει έρθει η ώρα για μια ανανέωση. Μία μείωση στον αριθμό των επισκέψεων και ένα αυξημένο ποσοστό αποχώρησης των χρηστών είναι επίσης ενδεικτικά σημάδια.

Πώς να Διαγνώσετε τα Προβλήματα;

Για να καταλάβετε τι δεν λειτουργεί στην ιστοσελίδα σας, πρέπει να τη δείτε μέσα από τα μάτια ενός πελάτη. Δοκιμάστε να περιηγηθείτε και να κάνετε αγορές. Καταγράψτε τυχόν δυσκολίες που συναντάτε, όπως περίπλοκες διαδικασίες ή δυσκολία στην εύρεση πληροφοριών.

Βελτιώστε την Εμπειρία του Χρήστη

Κάθε αλλαγή που κάνετε πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Απλοποιήστε τη διαδρομή της αγοράς, καταστήστε τις πληροφορίες προσβάσιμες και διασφαλίστε ότι οι χρήστες μπορούν εύκολα να βρουν αυτό που ψάχνουν.

Κάντε την Ιστοσελίδα Φιλική προς Κινητά

Η βελτιστοποίηση για κινητά είναι πλέον απαραίτητη. Εξασφαλίστε ότι η ιστοσελίδα σας φορτώνει γρήγορα και εμφανίζεται σωστά σε κινητά και tablets. Αυτό θα βοηθήσει τόσο την εμπειρία του χρήστη όσο και το SEO.

Αναλύστε το Κοινό και τον Ανταγωνισμό

Κατανοήστε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κοινού σας. Παρακολουθήστε τις αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών και προσαρμόστε την ιστοσελίδα σας ανάλογα. Επιπλέον, ελέγξτε τι κάνουν οι ανταγωνιστές σας και προσπαθήστε να εντοπίσετε ποιες είναι οι επιτυχημένες τους πρακτικές.

Ένα επιτυχημένο redesign της ιστοσελίδας μπορεί να απογειώσει την επιχείρησή σας, καθώς βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη και αυξάνει τις πωλήσεις. Με την εστίαση στην απλοποίηση της πλοήγησης, την καλύτερη απόδοση σε κινητά και την κατανόηση των αναγκών των πελατών σας, θα εξασφαλίσετε ότι η ιστοσελίδα σας θα προσελκύει και θα κρατά τους επισκέπτες.

*O Δημήτρης Κονταράκης είναι Digital Strategist και ιδρυτής της εταιρείας eSteps Σύμβουλοι Internet Marketing, η οποία είναι Google Partner και του νέου site για Digital Consulting DigitalStrategist.gr

Δραστηριοποιείται στο χώρο του Internet Marketing τα τελευταία 19 χρόνια με επιτυχημένα Case Studies τόσο στο Ebay όσο και στον απαιτητικό τομέα των πωλήσεων των eshop αλλά και Online κρατήσεων ξενοδοχείων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση της αγοράς-ανταγωνιστών και έχει εκπονήσει Digital Marketing Plan για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Έχει διατελέσει εισηγητής σε αρκετά σεμινάρια Internet Marketing, σε ομιλίες (Ε.Β.Ε.Α, XENIA) αλλά και σε Οικονομικές τηλεοπτικές εκπομπές SBC Channel και Marketing in Practice. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (Bachelor degree in Politics) και Master Degree in Marketing στο Huddersfield University UK. Επίσης, είναι πιστοποιημένος συνεργάτης (Certified) στα Google Ads (Search-Display-Video-AI Powered Shopping Αds-Apps Certification).