Το βίντεο που δημοσιοποίησαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ διαρκεί περίπου τέσσερα λεπτά και δείχνει έναν όμηρο να μιλάει στο τηλέφωνο, στα εβραϊκά.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν τον όμηρο ως τον Elkana Bohbot, ο οποίος απήχθη από το χώρο ενός μουσικού φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα.

Whoa, Hamas’s Al-Qassam Brigades just dropped another gut-wrenching video, this time showing Elkana Bohbot, who’s been stuck in Gaza since he was snatched from the Supernova music festival on October 7, 2023. In this one, he’s on a phone call with his wife, a U.S. citizen,… pic.twitter.com/72OrJwe2Mz

— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) April 19, 2025