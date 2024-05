Πρόκειται για την πρώτη παρόμοια ανακοίνωση από το 2005, οπότε η Γη χτυπήθηκε από την υψηλότερη ποσότητά ακτινοβολίας που έχει καταγραφεί για πάνω από μισό αιώνα.

Η ΝΟΑΑ επισημαίνει ότι το ασυνήθιστο φαινόμενο θα μπορούσε να διαταράξει τη λειτουργία ηλεκτρονικών συσκευών, του GPS και τμήματα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, στις ΗΠΑ μπορεί να δημιουργήσει ένα θεαματικό Σέλας.

Large sunspot groups and strong solar flares led to the issuance of SWPC’s first G4 Watch since 2005… pic.twitter.com/oi55cTPXhP

Η προειδοποίηση έρχεται έπειτα από μια σειρά ηλιακών εκλάμψεων, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν αρκετές μεγάλες εκτοξεύσεις πλάσματος από τον Ήλιο. Οι εκλάμψεις αυτές ξεκίνησαν τις 8 Μαΐου και μπορεί να συνεχιστούν έως και το Σαββατοκύριακο.

The Sun emitted a strong solar flare on May 9, 2024, peaking at 1:44pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured a composite image of the event, which was classified as X1.1. https://t.co/vR5RVjkGeE pic.twitter.com/1tUbO8Hnyq

Τουλάχιστον πέντε εκλάμψεις που σχετίζονται με αυτήν την ηλιακή δραστηριότητα,φαίνεται να έχουν κατεύθυνση προς τη Γη και θα μπορούσαν να προκαλέσουν γεωμαγνητική καταιγίδα από σήμερα Παρασκευή.

Still have your solar viewing glasses from last month’s eclipse?

If so, break ‘em out!

If you have sunny skies, you can currently see a huge sunspot group on the Sun with nothing more than your solar viewing glasses. ☀️ pic.twitter.com/5DGWvM2hrC

— NASA Sun & Space (@NASASun) May 9, 2024