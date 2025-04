Η συντριβή του μικρού αεροπλάνου, συνέβη στις 20.15 τοπική ώρα, Μεγάλη Παρασκευή, στον ποταμό Πλαντ, νότια του Φρίμοντ στη Νεμπράσκα των ΗΠΑ, με τα σωστικά συνεργεία να αναζητούν επιζώντες αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα.

Διασώστες με φουσκωτά και τη χρήση drone άρχισαν να ερευνούν τα συντρίμμια με τη συνδρομή πυροσβεστών, της Τροχαίας της Νεμπράσκα και αστυνομικών από το γραφείο της κομητείας Σόντερς.

«Τρία πτώματα ανασύρθηκαν μαζί με το μικρό αεροπλάνο», δήλωσε η αρχιφύλακας Μπρι Φρανκ από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ντοτζ. Οι Αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα αίτια του δυστυχήματος.

A non-commercial aircraft crashed into the Platte River south of Fremont in Dodge County, Nebraska. All three occupants’ bodies were recovered from the wreckage.@OnDisasters @AirNavRadar @Emergenza24 pic.twitter.com/jDXnz1X9Wp

— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) April 19, 2025