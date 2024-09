Αν νιώθεις πως βρίσκεσαι συνεχώς σε έναν αγώνα δρόμου για να προωθήσεις την επιχείρησή σου, αυτές οι συμβουλές είναι για εσένα. Πάμε να δούμε πώς μπορείς να αναπτύξεις τη στρατηγική σου αποτελεσματικά.

Γράφει ο *Δημήτρης Κονταράκης (Digital Strategist)

Συμβουλή 1: Γνώρισε το Κοινό Σου

Πριν ξεκινήσεις την digital καμπάνια σου, πρέπει να γνωρίζεις το κοινό σου. Όπως σε μια προετοιμασία για σημαντικό ραντεβού, αφιέρωσε χρόνο για να το κατανοήσεις. Χρησιμοποίησε εργαλεία όπως Google Analytics, Google Trends και Facebook Insights για να εξερευνήσεις τα ενδιαφέροντα, την ηλικία και την τοποθεσία του κοινού σου. Όταν ξέρεις ποιους στοχεύεις, θα μπορέσεις να προσεγγίσεις πιο αποτελεσματικά το κοινό σου.

Συμβουλή 2: Κάνε το Website Σου Φιλικό για Mobile Συσκευές

Η ταχύτητα φόρτωσης ενός website σε κινητές συσκευές είναι κρίσιμη. Διασφάλισε ότι το site σου προσαρμόζεται σε όλες τις οθόνες χρησιμοποιώντας responsive design. Έλεγχε τακτικά την ευχρηστία του site σου σε mobile συσκευές για να προσφέρεις στους επισκέπτες σου μια ευχάριστη εμπειρία και να μειώσεις τις πιθανότητες εγκατάλειψης της σελίδας.

Συμβουλή 3: Εκμεταλλεύσου το Google My Business

Το Google My Business είναι το εργαλείο που θα σε βοηθήσει να εμφανιστείς στον ψηφιακό χάρτη. Αν εξυπηρετείς τοπικό κοινό, καταχώρησε σωστά την επιχείρησή σου και πρόσθεσε τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά. Προέτρεψε τους πελάτες σου να αφήσουν θετικά σχόλια, ενισχύοντας έτσι την ψηφιακή σου παρουσία.

Συμβουλή 4: Χρησιμοποίησε Σωστά τα Κοινωνικά Δίκτυα

Τα social media δεν είναι μόνο για πωλήσεις, αλλά και για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης. Δημοσίευσε περιεχόμενο που ενδιαφέρει το κοινό σου και αλληλεπίδρασε μαζί του. Η θετική εμπειρία που προσφέρεις στα social media μπορεί να σε διαφοροποιήσει από τον ανταγωνισμό και να δημιουργήσει πιστούς πελάτες.

Συμβουλή 5: Δημιούργησε Αποδοτικές Λίστες για Newsletters

Το email marketing παραμένει ένα από τα πιο αποδοτικά κανάλια για μικρές επιχειρήσεις. Δημιούργησε λίστες με εγγεγραμμένους χρήστες και προσέφερε τους πολύτιμο περιεχόμενο. Χώρισε τη λίστα σου σε κατηγορίες για να στέλνεις στοχευμένα μηνύματα και βεβαιώσου ότι τα email σου είναι φιλικά για mobile συσκευές.

Συμβουλή 6: Παρήγαγε Υψηλής Ποιότητας Περιεχόμενο

Η δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου είναι ζωτικής σημασίας. Παρήγαγε συχνά περιεχόμενο που ακολουθεί τη λογική του “E-E-A-T” (Εμπειρία, Εξειδίκευση, Αξιοπιστία, Εμπιστοσύνη). Αυτό θα ενισχύσει τόσο την κατάταξή σου στις μηχανές αναζήτησης όσο και την εμπιστοσύνη των πελατών σου.

Συμβουλή 7: Αναλύστε και Προσαρμόστε τις Στρατηγικές σας

Το digital marketing απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή. Χρησιμοποίησε analytics tools για να αξιολογήσεις την απόδοση των καμπανιών σου και μην διστάσεις να αλλάξεις στρατηγική όταν χρειάζεται. Η επιτυχία έρχεται σε εκείνους που παραμένουν ευέλικτοι και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες.

Συμβουλή 8: Επένδυσε στη Διαρκή Εκπαίδευση και Ενημέρωση

Το ψηφιακό περιβάλλον αλλάζει συνεχώς. Φρόντισε να ενημερώνεσαι για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στο digital marketing και να εκπαιδεύεσαι σε νέες τεχνικές. Η συνεχής βελτίωση και προσαρμογή είναι το κλειδί για την επιτυχία της επιχείρησής σου.

*O Δημήτρης Κονταράκης είναι Digital Strategist και ιδρυτής της εταιρείας eSteps Σύμβουλοι Internet Marketing, η οποία είναι Google Partner και του νέου site για Digital Consulting DigitalStrategist.gr

Δραστηριοποιείται στο χώρο του Internet Marketing τα τελευταία 19 χρόνια με επιτυχημένα Case Studies τόσο στο Ebay όσο και στον απαιτητικό τομέα των πωλήσεων των e-shop αλλά και Online κρατήσεων ξενοδοχείων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση της αγοράς-ανταγωνιστών και έχει εκπονήσει Digital Marketing Plan για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Έχει διατελέσει εισηγητής σε αρκετά σεμινάρια Internet Marketing, σε ομιλίες (Ε.Β.Ε.Α, XENIA) αλλά και σε Οικονομικές τηλεοπτικές εκπομπές SBC Channel και Marketing in Practice. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (Bachelor degree in Politics) και Master Degree in Marketing στο Huddersfield University UK. Επίσης, είναι πιστοποιημένος συνεργάτης (Certified) στα Google Ads (Search-Display-Video-AI Powered Shopping Αds-Apps Certification).