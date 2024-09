Το βασικό μοντέλο iPhone 16 θα ξεκινά από 799 $ (με οθόνη 6,1 ιντσών) και το 16 Plus (οθόνη 6,7 ιντσών) ξεκινά από 899 $, και τα δύο με μνήμη 128 gigabyte. Διατίθενται σε πέντε χρώματα: μαύρο, λευκό, ροζ, γαλαζοπράσινο και ultramarine. Το iPhone 16 Pro (6,3 ιντσών) ξεκινά από 999 $ και το iPhone 16 Pro Max (6,9 ίντσες) από 1.199 $ και τα δύο με 128 GB, διαθέσιμα με έως και 1 terabyte αποθήκευσης. Όλα τα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα από τις 20 Σεπτεμβρίου 2024.

Τα τηλέφωνα περιλαμβάνουν το νέο τσιπ A18 υψηλότερης απόδοσης – με μεγαλύτερη ισχύ που απαιτείται για την επεξεργασία χαρακτηριστικών τεχνητής νοημοσύνης – που είναι έως και 30% ταχύτερο από το τσιπ στο iPhone 15, σύμφωνα με την Apple. Ενσωματώνουν επίσης βελτιωμένη τεχνολογία κάμερας, συμπεριλαμβανομένης της κάμερας 48 megapixel και της υπερευρείας κάμερας, καθώς και μιας επανασχεδιασμένης εφαρμογής Photo με δυνατότητες με δυνατότητα AI.

Και το iPhone 16s περιλαμβάνει ένα νέο φυσικό κουμπί: Camera Control, το οποίο σας επιτρέπει να εκκινήσετε την κάμερα και να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. μια νέα προεπισκόπηση κάμερας σάς βοηθά να πλαισιώσετε τη λήψη και να προσαρμόσετε άλλες επιλογές ελέγχου σύροντας το δάχτυλό σας στον διακόπτη Camera Control.

Τα νέα μοντέλα iPhone 16 ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα στην φθινοπωρινή εκδήλωση προϊόντων της Apple το 2024 στα κεντρικά γραφεία του τεχνολογικού γίγαντα στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια. Το tagline της εκδήλωσης, “It’s Glowtime”, ήταν μια αναφορά στη νέα εμφάνιση του φωνητικού βοηθού Siri με ενισχυμένη τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος τώρα παράγει ένα “κομψό λαμπερό φως” που τυλίγεται γύρω από την άκρη της οθόνης όταν είναι ενεργό, ανά Apple.

Ένα κεντρικό στοιχείο του iPhone 16 είναι το Apple Intelligence, ένα σύνολο χαρακτηριστικών που παρουσίασε η εταιρεία τον Ιούνιο και θα είναι μέρος της επερχόμενης έκδοσης λογισμικού iOS 18 — αν και όχι με την αρχική έκδοση του iOS 18.

Για χρόνια, τα iPhone χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, που χρονολογείται από την εισαγωγή του Siri το 2011. Η νέα ώθηση περιστρέφεται γύρω από το γενετικό AI, μια πιο εξελιγμένη γεύση τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργεί νέο περιεχόμενο με βάση ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων.

Στο iPhone 16, αυτά περιλαμβάνουν ένα βελτιωμένο Siri ενσωματωμένο με το ChatGPT του OpenAI. Το Siri περιλαμβάνει «πλουσιότερες δυνατότητες κατανόησης γλώσσας», ώστε ο βοηθός να μπορεί «να παρακολουθεί όταν οι χρήστες σκοντάφτουν στα λόγια τους και να διατηρεί το πλαίσιο από το ένα αίτημα στο άλλο», σύμφωνα με την Apple.

Το Apple Intelligence περιλαμβάνει εργαλεία που σας επιτρέπουν να ξαναγράψετε, να διορθώσετε και να συνοψίσετε κείμενο σε εφαρμογές iPhone (και εφαρμογές τρίτων) και το νέο Image Playground (που θα είναι διαθέσιμο ως ξεχωριστή εφαρμογή καθώς και ως δυνατότητα σε άλλες εφαρμογές όπως το Messages) επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν «παιχνιδιάρικες» εικόνες γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Αργότερα φέτος, οι χρήστες του iPhone 16 θα μπορούν να κάνουν κλικ και να κρατούν πατημένο το κουμπί Camera Control για να ενεργοποιήσουν λειτουργίες AI που παρέχουν λεπτομέρειες για μέρη και πράγματα του πραγματικού κόσμου (δηλαδή, για να δουν ώρες ή αξιολογήσεις για ένα εστιατόριο ή να αναγνωρίσουν τη ράτσα ενός σκύλου).

Επιπλέον, το Apple Intelligence θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα emoji πληκτρολογώντας προτροπές κειμένου και να μπορείτε να συνοψίσετε μηνύματα email (αντί απλώς να κάνετε προεπισκόπηση των πρώτων γραμμών). Σύμφωνα με την εταιρεία, τα iPhone με τεχνητή νοημοσύνη θα εμφανίζουν μόνο ειδοποιήσεις που μπορεί να χρειάζονται άμεση προσοχή.

Welcome to the new era of iPhone!

Built for Apple Intelligence, the iPhone 16 lineup delivers a powerful, personal, and private experience right at your fingertips. And with the new Camera Control, you’ll never miss a moment. pic.twitter.com/zBsx9xOBl1

— Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2024