Μολονότι τα δύο τελευταία έτη υπήρξε πτώση στον προορισμό της Μυκόνου, παρότι τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια αποθαρρύνουν πολύ κόσμο να ταξιδέψει, οι επενδυτές δείχνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική «Πολυνησία».

Ως προορισμός για ταξιδιώτες υψηλών εισοδηματικών κριτηρίων -και όχι μόνο- πρωταγωνιστούν παγκοσμίως οι Κυκλάδες, με super luxury ξενοδοχειακά brands και επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ να ενισχύουν την ταυτότητα των νησιών του Αιγαίου, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, κορυφαίες αλυσίδες παγκοσμίως, έπειτα από αναδίφηση, έχουν ή καλλιεργούν το έδαφος για να αποκτήσουν παρουσία στις Κυκλάδες, με τη Μύκονο να συγκεντρώνει κάποια από τα πιο ισχυρά luxury brands των Four Seasons Hotels & Resorts, One & Only Resorts, Aman Resorts, Hotels & Residences, Hilton Hotels & Resorts και Mandarin Oriental Hotel Group.

Την ίδια στιγμή, μεγάλοι παίκτες του ελληνικού -και όχι μόνο- ξενοδοχειακού κλάδου έχουν στα… σκαριά projects πολλών εκατομμυρίων στις Κυκλάδες, φέρνοντας αέρα ανανέωσης στις υποδομές φιλοξενίας των νησιών. Την ίδια ώρα λέγεται ότι ο για λίγες ημέρες ακόμη πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, ιδιοκτήτης ξενοδοχείων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχει πάρει μετοχική θέση στο «Four Seasons» της Μυκόνου.

Στο επίκεντρο η Μύκονος

Το πρώτο του επιχειρηματικό βήμα στον ξενοδοχειακό κλάδο έκανε πρόσφατα ο όμιλος της Goldair, ο οποίος εξαγόρασε το «Mykonos Flow» έναντι 12 εκατ. ευρώ, κίνηση που σηματοδότησε ένα νέο ορόσημο για την εταιρία. Το «Mykonos Flow» αποτελεί ένα boutique ξενοδοχείο 5 αστέρων, το οποίο βρίσκεται στη γνωστή παραλία του Super Paradise. Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει αυτήν τη στιγμή 21 σουίτες με ιδιωτική πισίνα, ενώ στις παροχές της μονάδας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εστιατόριο, παροχές γυμναστηρίου και spa. Η συνολική επιφάνεια του καταλύματος είναι 2.200 τ.μ., ενώ εξετάζεται η προοπτική της επέκτασής του, δεδομένου ότι υπάρχει μελλοντικά η σχετική δυνατότητα.

Στη Μύκονο επενδύει μία από τις πιο γνωστές αλυσίδες παγκοσμίως, η Hilton, με το «Hilton Mykonos Beach Resort & Spa», που θα βρίσκεται στη διάσημη παραλία Super Paradise, στο πλαίσιο συμφωνίας franchise με την εταιρία Βασίλειος Λάμπρου – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε. Το 75 δωματίων resort, που έχει προγραμματιστεί να εγκαινιαστεί μέσα στο 2026, θα περιλαμβάνει κομψά σχεδιασμένα δωμάτια και σουίτες, με ιδιωτικές βεράντες ή μπαλκόνια, ενώ 34 από αυτά θα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν δύο εστιατόρια και δύο μπαρ, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, καθώς και μία μπουτίκ. Παράλληλα, θα υπάρχει ένα spa με τέσσερις αίθουσες για θεραπείες, ένα χαμάμ, μία σάουνα και ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Επίσης, προβλέπεται και ένας χώρος συνάντησης για επαγγελματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Εκτός από τη Hilton, όμως, στη Μύκονο έκανε πρόσφατα απόβαση η Four Seasons Hotels and Resorts με το «Four Seasons Resort Mykonos», η λειτουργία του οποίου τοποθετείται χρονικά βάσει σχεδιασμού φέτος. Το συγκεκριμένο project είναι επί της ουσίας το δεύτερο επενδυτικό εγχείρημα της εταιρίας επενδύσεων AGC Equity Partners, μετά την εξαγορά και την ανάπλαση της χερσονήσου Astir Palace στη Βουλιαγμένη, η οποία περιλαμβάνει το ξενοδοχείο «Four Seasons Astir Palace Hotel Athens», την «Astir Marina» και την «Astir Beach».

Το νέο resort, το οποίο κατασκευάζεται κατά μήκος της ακτογραμμής του κόλπου στο Καλό Λιβάδι, θα διαθέτει 94 δωμάτια, βίλες και σουίτες με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Το συγκεκριμένο project είχε ενταχθεί το 2019 στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων, με έναν αρχικό προϋπολογισμό στα 60 εκατ. ευρώ.

Τη δική της πρεμιέρα στο «νησί των ανέμων» προετοιμάζει και η One & Only, μετά την απόβαση στη Γλυφάδα με το «One & Only Aesthesis» και στην Κέα με το «One & Only Kéa Island». Το τρίτο έργο στο οποίο θα χαρίσει το σήμα της η αλυσίδα είναι η επένδυση, ύψους 81,19 εκατ. ευρώ, της Monterock International, που αφορά την ανάπτυξη ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων.

Η One & Only, του ομίλου Kerzner, είναι από τα κορυφαία brands υπερπολυτελούς τουρισμού με μία συλλογή από μοναδικά resorts και ιδιωτικές κατοικίες που βρίσκονται σε κορυφαίους προορισμούς ανά τον κόσμο.

«Σχεδιασμένα σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και σε απόλυτη σύμπνοια με την τοπική κουλτούρα, το καθένα από τα εξαιρετικά, μοναδικά στο είδος τους resorts έχει το δικό του αφήγημα και γοητεία», αναφέρει η αλυσίδα. Η exclusive collection περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα «One & Only Reethi Rah» στις Μαλδίβες, «One & Only Le Saint Géran» στον Μαυρίκιο, «One & Only Royal Mirage» και «One & Only The Palm» στο Ντουμπάι, «One & Only Palmilla» και «One & Only Mandarina» στο Μεξικό, καθώς και το «One & Only Cape Town» στη Νότια Αφρική.

Στη Μύκονο, τον έναν εκ τους δύο premium νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, θα αποκτήσει παρουσία και η Mandarin Oriental, μέσω του «Project Blue», που αναπτύσσεται στο Καλό Λιβάδι. Πρόκειται για ένα έργο της Grivalia Hospitality, η οποία θα συνεργαστεί, κατά τις πληροφορίες, με τη Mandarin Oriental.

Το βραβευμένο Mandarin Oriental Hotel Group έχει στην ιδιοκτησία του και διαχειρίζεται μερικά από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία, resorts και residences του κόσμου. Ξεκινώντας τη δραστηριότητά του από την Ασία, έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο brand, κάτω από την ομπρέλα του οποίου λειτουργούν 37 ξενοδοχεία και 9 residences σε 25 χώρες, με κάθε μέλος να αντικατοπτρίζει την ανατολίτικη κληρονομιά του oμίλου, την τοπική κουλτούρα και ένα μοναδικό design. Η Mandarin Oriental διαθέτει ένα ισχυρό pipeline ξενοδοχείων και residences υπό ανάπτυξη και είναι μέλος του Jardine Matheson Group.

Το αποτύπωμά της στον εγχώριο ξενοδοχειακό κλάδο φιλοδοξεί να ενισχύσει και η Aman, η οποία μετά το Πόρτο Χέλι, όπου έχει παρουσία από το 2012 με το «Amanzoe», φαίνεται πως έχει δρομολογήσει το επόμενο βήμα της, αυτήν τη φορά στη Μύκονο.

Το project της Μυκόνου, πίσω από το οποίο βρίσκονται Αραβες και Ρώσοι μεγιστάνες, αφορά μια επένδυση 100 εκατ. ευρώ για ένα παραθαλάσσιο πολυτελές θέρετρο στη Μύκονο σε έκταση 100 στρεμμάτων δυτικά από την παραλία Καλό Λιβάδι. Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, το συγκρότημα θα διαθέτει 75 σουίτες, 1 all-day dining και 1 specialty restaurant, 1 spa και 12 βίλες προς ενοικίαση ή πώληση.

Η απόβαση στην Πάρο

Στην Πάρο θα αποκτήσει παρουσία η Hyatt Hotels Corporation, η οποία αναμένεται να λανσάρει, το 2026, το πρώτο «Destination by Hyatt».

Το «Destination by Hyatt» στην Πάρο, το οποίο αναπτύσσεται από την εταιρία Parostec, είναι δυναμικότητας 50 δωματίων, εκ των οποίων τα 25 θα είναι standard και τα υπόλοιπα 25 σουίτες. Τα 39 δωμάτια θα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και τα 11 υδρομασάζ, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν πολυτελείς υπηρεσίες, δεδομένου ότι στο ξενοδοχείο θα αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, ένας θεματικός χώρος εστίασης υψηλής γαστρονομίας και ένα υπερσύγχρονο spa για χαλάρωση και ευεξία. Σημειώνεται ότι τη διαχείριση του «Destination by Hyatt» στην Πάρο θα αναλάβει η SWOT Hospitality.

Τo project της Ανδρου

Στα… σκαριά βρίσκεται ένα project για την ανάπτυξη ενός νέου ξενοδοχείου 5 αστέρων στην Ανδρο, με την υπογραφή της οικογένειας Κουτσιανά, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη δημιουργία της εταιρίας καλλυντικών Apivita.

Το έργο, φορέας του οποίου είναι η Koutsianas Eco Stays IKE, αφορά την ανέγερση νέου ξενοδοχείου δύο ορόφων σε έκταση περίπου 19,4 στρεμμάτων στη θέση «Αμμος – Κρινάκια» του Ορμου Κορθίου.

Για το project εκδόθηκε πρόσφατα σχετική προέγκριση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ανδρου.

Επέκταση στη Μήλο

Με ένα ακόμη ξενοδοχείο, αυτήν τη φορά στη Μήλο, εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιό τους τα Aria Hotels. Το «Ventus di Milo», δυναμικότητας έξι σουιτών, συνδυάζει τη μοντέρνα αισθητική με τη διαχρονική γοητεία της κυκλαδίτικης απλότητας. Το «Ventus di Milo» αποτελεί τη νέα προσθήκη στην οικογένεια των Aria Hotels, θυγατρική εταιρία του ομίλου Libra Group, ενισχύοντας τη δέσμευση της εταιρίας να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν τοπικό χαρακτήρα, φυσική ομορφιά και υψηλού επιπέδου φιλοξενία.