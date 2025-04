Κάθε εβδομάδα νέα επενδυτικά projects εμπλουτίζουν τον καμβά της υποδομής φιλοξενίας στη χώρα μας. Πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που ενισχύουν τη θέση της χώρας στη λεωφόρο των ποιοτικών ξενοδοχείων.

Ηδη η Hilton δίνει «ρέστα» με διαφορετικά brands στην Ελλάδα. Στην Κρήτη και δη στην Ελούντα δημιουργείται το «The Noverian Elounda Retreat», του Ομίλου CHC (ανήκει στον κ. Ζαχαρία Χνάρη) που θα φέρει το σήμα Canopy by Hilton. Το πεντάστερο resort θα ανεγερθεί στη θέση του πρώην «Kalithea Apartments» και αποτελεί μια στρατηγικής σημασίας επένδυση ύψους 15,7 εκατ. ευρώ, που εντάχθηκε ήδη στον Αναπτυξιακό Νόμο με επιχορήγηση 3 εκατ. ευρώ.

Η επέκταση του CHC Group εκτός Κρήτης σηματοδοτείται από μία ακόμη συνεργασία με τη Hilton, αυτήν τη φορά στην Κάρπαθο. Το «CHC Sound of the Sea, Tapestry Collection by Hilton» θα είναι το πρώτο Tapestry Resort στην Ευρώπη και αναμένεται να ανοίξει το 2026 στη θέση Πηγάδια.

Η CHC GROUP έχει υπογράψει 20ετή συμφωνία εκμίσθωσης για το ακίνητο και έχει θέσει ως στόχο να αναδείξει την Κάρπαθο σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας και το δίκτυο των 180 εκατομμυρίων ενεργών μελών της Hilton.

Ετερο ξενοδοχείο αναμένεται να προσθέσει η Hilton κάτω από την ομπρέλα της. Αυτήν τη φορά το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Κέρκυρα και αφορά μία επένδυση της Numo Hotels & Resorts της οικογένειας Τρούλη. Πρόκειται για το τεσσάρων αστέρων «Attika Beach», δυναμικότητας 170 δωματίων, που απέκτησε πρόσφατα η Numo Hotels & Resorts και βρίσκεται γύρω στα 2 χλμ. μακριά από την παραλία Αλυκές.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη συνεργασία της Hilton με τη Numo Hotels & Resorts αφορούσε το «Royal Senses Resort and Spa» στο Ρέθυμνο της Κρήτης και την ένταξή τους στη συλλογή Curio Collection by Hilton.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, η Nova Constractions, της οποίας διευθύνων σύμβουλος είναι ο κ. Πάνος Λειβαδάς, που έχει ανοίξει ήδη το «Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue», δρομολογεί την ανέγερση δύο ακόμη ξενοδοχείων υπό τη σκέπη του brand της Hilton στην περίμετρο του παραλιακού μετώπου.

Τέλος, το μεγάλο project «The Ilisian», που αποτελεί το νέο όνομα του προορισμού που δημιουργεί η Ionian Hotel Enterprises στη θέση του πρώην ξενοδοχείου «Hilton» (θα υπάρχει το «Conrad Hilton») της Αθήνας, εμπλουτίζεται και αθλητικά. Οπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το Tatoi Club, που ανήκει στον γνωστό επιχειρηματία κ. Γιάννη Μυτιληναίο -υπό άλλη μορφή- πρόκειται να εγκατασταθεί στον εν λόγω χώρο.

Μήτσης-Αφάντου

Σε τροχιά υλοποίησης έχει μπει η mega-επένδυση του Ομίλου Μήτση στη Βόρεια Αφάντου (Γκολφ Αφάντου) της Ρόδου, μετά και την ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία υφιστάμενου γηπέδου γκολφ. Κύκλοι της αγοράς, πάντως, αναφέρουν ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση από πλευράς Πολιτείας προκειμένου το εν λόγω project να προχωρήσει.

Ειδικότερα, η ΜΠΕ επιχειρεί να προσδιορίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν, από τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του υφιστάμενου γηπέδου γκολφ έκτασης περίπου 501 στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.

Οπως αναφέρεται, το εν λόγω γκολφ λειτουργεί έως σήμερα χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση ΜΠΕ για έκδοση ΑΕΠΟ (Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων). «Εξάλλου, η έκδοση ΑΕΠΟ και η αδειοδότηση λειτουργίας του υφιστάμενου γηπέδου γκολφ, το οποίο λειτουργεί στη θέση αυτή πάνω από 20 έτη, αποτελούν προϋπόθεση για την εκκίνηση διαδικασιών αδειοδότησης/υλοποίησης οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου στο τοπικό ΕΣΧΑΔΑ Βορείου Αφάντου», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Φορέας διαχείρισης του έργου, προϋπολογισμού 50 χιλιάδων ευρώ, είναι η εταιρία Αfandou Real Estate Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων, συμφερόντων της οικογένειας Μήτση.

Το γήπεδο γκολφ και η λέσχη, δυναμικότητας 200 ατόμων, που το συνοδεύει και λειτουργεί ήδη στην περιοχή, παρέχοντας υπηρεσίες στους αθλητές-επισκέπτες, με τον σχεδιασμό της εταιρίας να εστιάζει στην κατασκευή μίας επέκτασης ενός υπάρχοντος στεγάστρου πλησίον της λέσχης γκολφ, εμβαδού περίπου 350 τ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ξενοδοχειακός όμιλος εξαγόρασε το ακίνητο Γκολφ Αφάντου από τον Μερκούριο Αγγελιάδη, σε συνέχεια της μεταβίβασης του «φιλέτου» από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος είχε πλειοδοτήσει στον σχετικό διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα, δε, με το αρχικό business plan, ο όμιλος σχεδιάζει επενδύσεις πέριξ των 400 εκατ. ευρώ για την αξιοποίηση του ακινήτου και προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη τριών ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών, μίας μαρίνας, ενός shopping center και τουριστικών κατοικιών.

Απώτερη επιδίωξη των επικεφαλής του Ομίλου Μήτση είναι η ανάπτυξη ενός από τους μεγαλύτερους προορισμούς γκολφ της Μεσογείου, με μία επένδυση η οποία θα αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προφίλ της Ρόδου.

Με βάση την περιγραφή του ακινήτου από το ΤΑΙΠΕΔ, σε τμήμα του ακινήτου, που καταλαμβάνει έκταση περίπου 450 στρεμμάτων, έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί μέχρι σήμερα γκολφ 18 οπών. Το γήπεδο σχεδιάστηκε από τον Donald Haradine, ο οποίος έχει σχεδιάσει έναν μεγάλο αριθμό γκολφ σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Εντός του ακινήτου υφίστανται κτιριακές υποδομές (διώροφο ξενοδοχείο δυναμικότητας 26 δωματίων, ημιτελές διώροφο κτίριο Club House, ισόγειο προσωρινό Club House με parking, διώροφο κτίριο αποδυτηρίων κ.λπ.). Εχουν, επίσης, κατασκευαστεί εγκαταστάσεις κολύμβησης.

Νέα επένδυση στην Κω

Ενα νέο project, που προσεγγίζει τα 9 εκατ. ευρώ και προβλέπει την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων, έχει δρομολογήσει η εταιρία Βυσαρίτης Γεώργιος Μονοπρόσωπη Α.Ε. στο Τιγκάκι της Κω.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η κατασκευή μίας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, δυναμικότητας 56 δωματίων και σουιτών και δύο βιλών. Το project, ύψους 8,75 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους εξαγοράς της έκτασης των 20 στρεμμάτων στην οποία θα αναπτυχθεί το συγκρότημα, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών, εστιατορίου και spa.

Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 165 κλινών, δεν θα λειτουργήσει με το μοντέλο του all inclusive.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Γιώργος Βυσαρίτης, δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού για περισσότερα από 18 χρόνια και διαθέτει ένα ακόμη ξενοδοχείο στο Τιγκάκι της Κω. Το 3 αστέρων ξενοδοχείο της εταιρίας, το «Mythos Suites Hotel» έχει δυναμικότητα 40 δωματίων.