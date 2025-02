Ο 19χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ στην Νυρεμβέργη, έχει πετύχει φέτος 10 γκολ και μοιράσει 2 ασίστ σε 18 εμφανίσεις. Η Νυρεμβέργη θα πληρώσει τη ρήτρα των 18 εκατ. ευρώ στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Τζίμα και στη συνέχεια θα τον πουλήσει στην αγγλική ομάδα.

«Ο Στέφανος Τζίμας πηγαίνει στη Μπράιτον! Η ιατρική εξέταση έγινε και το συμβόλαιο έχει ήδη υπογραφεί.

»Το ποσό είναι πάνω από 26 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους. Ο Τζίμας θα παραμείνει στη Νυρεμβέργη μέχρι τον Ιούνιο με δανεισμό, σπουδαία μεταγραφή για το μέλλον.

»Ο διευθυντής της Νυρεμβέργης, Όλαφ Ρέμπε, τον είχε αποκτήσει με αρχικό χαμηλό δανεισμό… τώρα πωλήθηκε για πάνω από 26 εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει ο Ρομάνο στην ανάρτησή του.

⚪️ Stefanos Tzimas to Brighton, here we go! Medical done and contract already signed.

Fee over £22m plus add-ons. Tzimas will stay at Nürnberg until June on loan, top signing for future.

Nürnberg director Olaf Rebbe signed him on initial cheap loan… now sold for over £22m. pic.twitter.com/jpxq5pLK2e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025