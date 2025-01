Μετά την απώλεια του «στρατηγού του ελληνικού ποδοσφαίρου», η UEFA σε ανάρτηση στο Χ αναφέρει: «Εκ μέρους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Μίμη Δομάζου. Ένας θρύλος του Παναθηναϊκού και ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες της Ελλάδας, κέρδισε εννέα πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Ελλάδας, οδηγώντας την ομάδα του στον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου του 1971. Αναπαύσου εν ειρήνη Μίμη».

On behalf of European football, we are saddened to learn of the passing of Mimis Domazos.

A Panathinaikos legend and one of Greece’s greatest players, he won nine league titles and three Greek Cups, captaining his club to the 1971 European Cup final.

Rest in peace, Mimis.

— UEFA (@UEFA) January 24, 2025