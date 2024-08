Ο άτυχος αθλητής έχασε τη ζωή του αβοήθητος, όταν ξαφνικά εξαφανίστηκε κάτω από το νερό λίγο πριν τον τερματισμό του.

Ο Λαζάρ Ντούκιτς «έσβησε» μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών, την ώρα που βίντεο έχουν καταγράψει τις τελευταίες του στιγμές στο νερό. Στα πλάνα ο Ντούκιτς φαίνεται αρχικά να δυσκολεύεται να συνεχίσει το κολύμπι. Δευτερόλεπτα αργότερα οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν, βυθίζεται στο νερό με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο περίπου στα 100 μέτρα πριν τον τερματισμό του αγωνίσματος των 800 μέτρων κολύμβησης στη λίμνη Μαρίν Κρικ.

Whilst everyone is watching Tia race for the finish. Including it appears the @CrossFitGames safety team. lazar dukic is left to drown with apparantely spectators being turned away from attempting a rescue. #Lazar #LazarDukic #FortWorth #CrossfitGames pic.twitter.com/jsE71RQF9r

Η σορός του άτυχου Σέρβου αθλητή εντοπίστηκε περίπου μια ώρα μετά την άφιξη των πρώτων δυτών στην περιοχή, αλλά ήδη ήταν πολύ αργά. «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την τραγική απώλεια ενός αθλητή CrossFit κατά τη διάρκεια των CrossFit Games, δήλωσε δήμαρχος του Φορτ Γουόρθ, Μάτι Πάρκερ.

Lazar Dukic gasped for air and appeared to drown before the finish line. It’s messed up that Crossfit Games didn’t have lifeguards on jet skis. A spectator jumped in to help but was turned away by a lifeguard on a paddle board. Heartbroken. @CrossFitGames #crossfitgames pic.twitter.com/GPIAGJ9cwD

