A perfect start for Verstappen, Norris and Russell scrap over P2 in Turn 1 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/B1nZ5IPojH

Ο Ολλανδός -τρις- παγκόσμιος πρωταθλητής, (Red Bull), συγκρούστηκε με τον Λάντο Νόρις, ενώ προηγούνταν, και ο Βρετανός οδηγός αντίκρισε απρόσμενα πρώτος την καρό σημαία στην πίστα στο Red Bull Ring, 11ου αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Αυστραλό, Οσκαρ Πιάστρι (McLaren) και τον Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ferrari) στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ο Φερστάπεν τερμάτισε τελικά στην πέμπτη θέση, ενώ ο Νόρις δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα.

LAP 2/71

No luck for Leclerc at the start He's is back in the pits getting a new front wing after contact with Piastri #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/P2srnDvOEk

