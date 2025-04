Έτσι λοιπόν μας παρουσιάζει το νέο της single, ένα κομμάτι που φέρνει στο σήμερα το λαϊκό ηχόχρωμα. Ο ήχος του μπουζουκιού μαζί με την σύγχρονη ενορχήστρωση, δένουν άψογα με το στίχο, ο οποίος αναφέρεται στις σχέσεις των ανθρώπων, στις “αγάπες” που τυχαίνει να είναι μονόπλευρες.

Όπως αναφέρει και η Ρένα Καμάρη (στιχουργός του τραγουδιού),

“Οι τελειωμένες και όχι αμφίδρομες αγάπες, ενίοτε επιστρέφονται στον αποστολέα…!” Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Ʃαμαράς & τους στίχους η Ρένα Καμάρη. Κυκλοφορεί σε όλες της ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Stream/Download: https://orcd.co/tetoiaagapistixarizo

