Mε τη νίκη αυτή ο οδηγός της McLaren είναι πρώτος στη βαθμολογία των οδηγών για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο Όσκαρ Πιάστρι χάρη στην επιβλητική του εμφάνιση στην Τζέντα κέρδισε το πέμπτο του Γκραν Πρι και έγινε ο πρώτος Αυστραλός που ηγείται του Πρωταθλήματος από το 2010!

Ο Μαξ Φερστάπεν που ξεκίνησε από την πρώτη θέση έπεσε στη δεύτερη θέση στον αγώνα μετά από ποινή επειδή έκοψε σικέιν μπροστά από τον Πιάστρι στην εκκίνηση του αγώνα. Ο Νόρις ανέκαμψε τερματίζοντας 4ος, μετά από εκκίνηση ως 10ος, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ χάρισε στη Ferrari το πρώτο της φετινό βάθρο σε κανονικό αγώνα.

NEW CHAMPIONSHIP LEADER UNLOCKED!

Oscar Piastri WINS his fifth Grand Prix and becomes the first Australian to lead the Championship since 2010 #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/It4jUhRXJP

— F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) April 20, 2025