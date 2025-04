Δίπλα στον Ολλανδό τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή θα ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος κυνηγά να γίνει ο πρώτος Αυστραλός που θα ηγηθεί της βαθμολογίας από την εποχή του Μαρκ Γουέμπερ το 2010.

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes και ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari θα εκκινήσουν από τη δεύτερη σειρά, καταλαμβάνοντας την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα, για τον κυριακάτικο νυχτερινό αγώνα.

Ο Πιάστρι ήταν ο πρώτος που σημείωσε χρόνο στο Q3. Αν και είχε την στιγμή του στην στροφή 4 ο Όσκαρ ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στο 1:27.5. Ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο με τον Νόρις. Ο Βρετανός έκανε λάθος στο ίδιο σημείο και κατέληξε στον τοίχο!

Η διαδικασία διακόπηκε μέχρι να απομακρυνθεί η McLaren από την πίστα. Με την επανέναρξη ο Φερστάπεν πήρε την πρώτη θέση από τον Πιάστρι για μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου! Λίγο μετά ο Ράσελ με έναν καταπληκτικό γύρο πήρε εκείνος την πρώτη θέση.

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha

— Formula 1 (@F1) April 19, 2025