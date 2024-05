Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτησή του κάνει λόγο για «παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» και «προέτρεψε» την ΕΕ, να πάρει «σαφή θέση» κατά της επιχείρησης του Ισραήλ.

Η ανάρτηση Κασσελάκη

«Η επίθεση του Ισραήλ και η επακόλουθη κατάληψη της συνοριακής διέλευσης της Ράφα συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερους θανάτους αμάχων.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει επιτέλους να παρέμβει για να εξασφαλίσει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την απεριόριστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και την επιστροφή όλων των ομήρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επιτέλους να λάβει σαφή θέση.

Είμαι αλληλέγγυος με τους χιλιάδες αμάχους στη Ράφα που ζουν σε φόβο και απόγνωση.

Israel’s offensive & subsequent occupation of the Rafah Border Crossing constitutes a blatant violation of international humanitarian law and will only lead to more civilian deaths.

The international community must finally intervene in order to secure a permanent ceasefire, the…

