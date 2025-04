Ολλανδία: Η Tata Steel θα απολύσει 1.600 εργαζομένους από τη χαλυβουργία του Εϊμόιντεν

χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

FILE PHOTO: A view of a sign outside Tata Steel Port Talbot steel production plant at Port Talbot, in Wales, Britain, September 30, 2024. REUTERS/Hollie Adams/File Photo