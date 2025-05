Η απάντηση σε όλα αυτά είναι το WORLD OF BΕΕR FESTIVAL, το οποίο έρχεται για 2η χρονιά, 9-11 Μαΐου 2025, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων! Το ΜΟΝΟ Φεστιβάλ στην Ελλάδα με τόσο μεγάλη ποικιλία σε είδη Μπίρας, το ΜΟΝΟ Φεστιβάλ μπίρας με 9 Συναυλίες! Το μεγαλύτερο Φεστιβάλ Μπίρας στην Ελλάδα!

Lager, Ale, Weiss, Pils, Pale Ale, Trappist, Αbbey, Tripel, Dinkel, Draught αλλά και Μηλίτη… ότι και αν προτιμάς, στο WORLD OF BEER έχουν προνοήσει για εσένα αφού θα βρεις τα πάντα από τις καλύτερες ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες.

Δροσιστικές, γευστικές, κλασσικές αλλά και πρωτότυπες μπίρες από πολλά μέρη της Ελλάδος – Κέρκυρα, Λάρισα, Καβάλα, Ικαρία, Χαλκιδική, Χίο, Τήνο, Πάτρα, κ.λ.π- αλλά και φυσικά διεθνής ετικέτες. Σημειώνεις; Χειροποίητες, φρέσκιες, απαστερίωτες, αφιλτράριστες, barrel fermented, με μαστίχα, με λεβάντα, καπνιστές και ο κατάλογος συνεχίζεται.

Επίσης, εξαιρετικές επιλογές σε street food, προτάσεις σε είδη σερβιρίσματος της μπίρας αλλά και αξεσουάρ, είναι μερικά από αυτά που θα βρεις στα booths των εταιριών που θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ.

Και επειδή μπίρα και διασκέδαση πάνε μαζί… Το WORLD OF BΕΕR FESTIVAL έχει ετοιμάσει μουσικές εκπλήξεις καθημερινά!

Το φεστιβάλ έρχεται με πολλή μουσική από συγκροτήματα και solo καλλιτέχνες! Από έντεχνο και rock μέχρι pop και funky beats, το μαγικό line-up του φεστιβάλ περιλαμβάνει ονόματα που υπόσχονται αξέχαστες στιγμές. To Μusic Stage θα υποδεχτεί: Μελίνα Κανά, Υπόγεια Ρεύματα, Prestige The Band, Χρήστος Δάντης, Γιαγκίνηδες, The Speakeasies Swing Band, Onirama, Stavento, The Wedding Singers.

Stand-up & Sit down shows που θα μας κάνουν να κλαίμε από τα γέλια

Εδώ το γέλιο θα έχει την τιμητική του! Οι πάντα sold out comedians Λάμπρος Φισφής και Διονύσης Ατζαράκης, θα είναι μαζί μας και φέτος.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 10 Μαΐου, ο Λάμπρος Φισφής υποδέχεται το κοινό ως host του φεστιβάλ από τις 14:00 έως τις 18:00 ενώ παράλληλα 14:00-14:45, δίνει ραντεβού μαζί τους στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης για μία ξεκαρδιστική Stand up παράσταση.

Την Κυριακή 11 Μαΐου, host του φεστιβάλ θα είναι ο καταπληκτικός Διονύσης Ατζαράκης, από από τις 14:00 έως τις 18:00, και 14:00-14:45 υπόσχεται πολύ γέλιο σε ένα μοναδικό Sit down show.

Beer Talks & Tastings: Τα μυστικά της μπίρας από τους ειδικούς

Και στο 2ο WORLD OF Beer Festival, οι λάτρεις της μπίρας θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στον κόσμο της ζυθοποιίας με ομιλίες και workshops στα “Beer Talks & Tastings”! Κάθε μέρα, κορυφαίοι beer experts θα μοιράζονται τα μυστικά του τέλειου beer & food pairing, για να μάθεις νέους τρόπους να απολαμβάνεις τη μπίρα σου. Επιπλέον, έμπειροι bartenders θα παρουσιάσουν πρωτότυπα beer cocktails που δε θα αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο.

Η διασκέδαση συνεχίζεται…

Κάνε μια στάση στη Games Area για να ζήσεις μοναδικές στιγμές με την παρέα σου παίζοντας air hockey, παιχνίδια δύναμης, επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι και άλλα φαν παιχνίδια. Και πριν φύγεις, επιβάλλεται να περάσεις και από το επίσημο Shop του φεστιβάλ για να πάρεις δωράκια και αναμνηστικά – φέτος θα βρεις ακόμα περισσότερα προϊόντα!

Οι καλύτεροι της Ελληνικής Ζυθοποιίας θα βραβευτούν στα Greek Beer Awards 2025

Ανακάλυψε πρώτος τους μεγάλους νικητές στα Greek Beer Awards που θα φιλοξενηθούν και φέτος στο WORLD OF BEER FESTIVAL, την Παρασκευή 9 Μαΐου στις 19:00 στην αίθουσα του INNOVATHENS! Στην ειδική αυτή τελετή, θα τιμηθούν οι καλύτερες ετικέτες μπίρας της Ελλάδας, αναδεικνύοντας την καινοτομία και την ποιότητα που χαρακτηρίζουν την ελληνική ζυθοποιία.

Το WORLD OF BEER FESTIVAL 2025 θα είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο γεύσεις, μουσική, γέλιο και πολλές πολλές εκπλήξεις για τους beer lovers και όχι μόνο! Μην το χάσεις!

Μπες τώρα και κλείσε το εισιτήριό σου: https://worldofbeerfestival.gr/agora-eisitirioy/ και επωφελήσου από την προνομιακή τιμή προπώλησης των 5€!*

*το εισιτήριο τις ημέρες του φεστιβάλ θα πωλείται online και στα φυσικά ταμεία 7€

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζεις;

Όλοι οι επισκέπτες θα πάρουν κατά την είσοδο τους tote bag που θα περιλαμβάνει συλλεκτικά και branded δώρα, όπως: 1 ποτήρι 330ml με χάραξη στα 100ml, 1 σουβέρ κ.ά.!

Useful info:

Ημέρες & ώρες

Παρασκευή 9 Μαΐου 2025, 17:00-00:00

Σάββατο 10 Μαΐου 2025, 14:00-00:00

Κυριακή 11 Μαΐου 2025, 14:00-00:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

