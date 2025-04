Κρίθηκε πως είναι προτιμότερο και δικαιότερο να υπάρχει η παράταση δίνοντας χρόνο στις δύο ομάδες να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές τους σε κανονική ροή παιχνιδιού και όχι στα πέναλτι εκεί που και η τύχη παίζει μεγαλύτερο ρόλο.

Την ίδια στιγμή η UEFA θεώρησε ότι μια αποβολή της παράτασης από τους αγώνες θα είχε ως αποτέλεσμα να μειωνόταν το θέαμα και συνήθως οι ομάδες που είναι μικρότερης δυναμικότητας θα ξεκινούσαν τα παιχνίδια με στόχο να πήγαιναν τα ματς στα πέναλτι εκεί που οι πιθανότητες είναι πιο πολλές για την πρόκριση.

UEFA decides against scrapping extra time in Champions League next season.

Its club competitions committee has rejected proposal to go straight to penalties after 90mins. https://t.co/x3feluTN2L

— Martyn Ziegler (@martynziegler) April 8, 2025