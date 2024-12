Ο 40χρονος ηθοποιός εθεάθη για πρώτη φορά μετά τις καταγγελίες εις βάρος του, ενώ συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Έμιλι Μπαντόνι.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2013 μετά από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης, απαθανατίστηκε ενώ άφηνε τα παιδιά του, την 9χρονη Μάγια και τον 7χρονο Μάξγουελ, σε σπίτι συγγενών του, πριν πάει σε επαγγελματικό ραντεβού στο Μπέβερλι Χιλς.

Justin Baldoni is seen for the first time since It Ends With Us costar Blake Lively sued him for sexual harassment https://t.co/HaVhDcQi07

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 24, 2024