Τον Δεκέμβριο, η Λάιβλι κατέθεσε νομική αγωγή εναντίον του Μπάντονι, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση και εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της. Ο Μπαλντόνι αρνήθηκε τις κατηγορίες της και, σε απάντηση, την μηνύει για συκοφαντία.

Οι συν-πρωταγωνιστές της ταινίας δεν ήταν υποχρεωμένοι να παραστούν στην προδικαστική συνάντηση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα.

Ωστόσο, η συνεδρίαση, που διήρκεσε μιάμιση ώρα, έγινε έντονη, καθώς οι δικηγόροι κάθε πλευράς ανέφεραν ότι η άλλη πλευρά δυσφημεί τον πελάτη τους εκτός δικαστηρίου.

Η υπόθεση «υποτίθεται ότι θα επιλυθεί εδώ στο δικαστήριο», είπε ο δικηγόρος της Λάιβλι, Μάικλ Γκότλιμπ. «Δεν υποτίθεται ότι θα λυθεί στον Τύπο».

Ο Γκότλιμπ κατηγόρησε τον δικηγόρο του Τζάστιν Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, ότι έκανε «εμπρηστικά εξωδικαστικά σχόλια» σχετικά με τον «χαρακτήρα και τα κίνητρα» της Λάιβλι κατά τη διάρκεια εμφανίσεών του σε ειδησεογραφικά κανάλια.

Σε απάντηση, ο κ. Φρίτμαν είπε ότι ο κ. Γκότλιμπ προσπαθεί να επιβάλει «διαταγή σιωπής» που να τον εμποδίζει να μιλήσει στα ΜΜΕ. Ο Μπαλντόνι, δήλωσε, ήταν αυτός που υπέστη βλάβη στη φήμη του.

«Ο πελάτης μου είναι καταστραμμένος οικονομικά και συναισθηματικά», δήλωσε ο κ. Φρίτμαν στο δικαστήριο.

Βασισμένη στο μπεστ-σέλερ της Κόλιν Χούβερ, η ταινία It Ends With Us έγινε εμπορική επιτυχία όταν κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Παρά την οικονομική της επιτυχία, φήμες για μια σφοδρή διαμάχη μεταξύ του Μπαλντόνι και της Λάιβλι άρχισαν να κυκλοφορούν πριν ακόμη κυκλοφορήσει η ταινία.

Και οι δύο πλευρές στις νομικές διαμάχες «έδωσαν στο κοινό άφθονο γλέντι», δήλωσε ο δικαστής Λίμαν στο δικαστήριο τη Δευτέρα. Είπε ότι εάν η υπόθεση καταλήξει να «διεκδικηθεί στον Τύπο», θα μπορούσε να αναγκαστεί να μεταθέσει την ημερομηνία δίκης που έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026, ώστε οι ένορκοι να μην προκαταλάβουν κανέναν από τους κατηγορούμενους.

Ο δικαστής είπε επίσης ότι θα υιοθετούσε ένα μέτρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης – Κανόνας 3.6 – που απαγορεύει στους δικηγόρους να κάνουν δημόσια δηλώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα μιας δίκης.

Η ακρόαση της Δευτέρας έγινε μετά την υποβολή τροποποιημένης καταγγελίας κατά της Λάιβλι, η οποία περιελάμβανε ένα «χρονοδιάγραμμα» 168 σελίδων για τα γεγονότα της υπόθεσης. Η ομάδα του Μπαλντόνι δημιούργησε επίσης έναν ιστότοπο με τη νέα καταγγελία καθώς και άλλα δημόσια διαθέσιμα βίντεο και μηνύματα κειμένου γύρω από την υπόθεση.

Ο δικηγόρος της Λάιβλι μίλησε για τον ιστότοπο στο δικαστήριο τη Δευτέρα. «Ποιος δημιούργησε τον ιστότοπο;», ρώτησε ο Γκότλιμπ. «Ποιος τον χρηματοδότησε;». Στον ιστότοπο, που είναι αφιερωμένος στην υποστήριξη της αγωγής του εναντίον της Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς που περιέχει ένα χρονοδιάγραμμα γεγονότων σχετικά με το τι συνέβη στο πλατό του «It Ends With Us».

Ο δικηγόρος της Λάιβλι αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα στο δικαστήριο τη Δευτέρα. «Ποιος δημιούργησε την ιστοσελίδα;» ρώτησε ο κ. Γκότλιμπ. «Ποιος την χρηματοδότησε;»

Ο κ. Γκότλιμπ επίσης εξέφρασε αντιρρήσεις για τα παρασκήνια που δημοσίευσε ο Μπάντονι από μια ρομαντική σκηνή στην ταινία It Ends With Us, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει ότι οι κατηγορίες της Λάιβλι για σεξουαλική παρενόχληση είναι αβάσιμες.

Η ομάδα της Λάιβλι την Δευτέρα δεσμεύτηκε να καταθέσει τροποποιημένη αγωγή που θα εμπλέκει και περισσότερα άτομα στην υπόθεση.

Ωσυόσο υπάρχουν κι άλλοι που εμπλέκονται στη νομική διαμάχη. Ο Μπάντονι μηνύει την New York Times για συκοφαντία, ισχυριζόμενος ότι η συν-πρωταγωνίστριά του έδωσε στο μέσο πρόσβαση στην καταγγελία της για τα πολιτικά της δικαιώματα. Η New York Times ήταν το πρώτο μέσο που δημοσίευσε ιστορία για την αγωγή της τον Δεκέμβριο. Η New York Times αρνείται τις κατηγορίες.

Αρκετές εταιρείες δημοσίων σχέσεων που συνεργάστηκαν με τον Μπαλντόνι και τη Λάιβλι κατά τη διάρκεια της ταινίας, είναι επίσης κατηγορούμενες στην υπόθεση.

Ορισμένα από αυτά τα θέματα θα εξεταστούν σε ξεχωριστή δίκη μετά από αυτή της Λάιβλι κατά του Μπαλντόνι, δήλωσε ο δικαστής Λίμαν τη Δευτέρα. Είπε επίσης ότι οι νομικές ομάδες των δύο ηθοποιών θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια προστατευτική εντολή, ένα νομικό έγγραφο που προστατεύει τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην υπόθεση από άλλο άτομο που κατηγορείται για κακοποίηση ή παρενόχληση τους. Μια τέτοια εντολή είναι απαραίτητη, είπε ο δικαστής Λίμαν, λόγω του «σημαντικού αριθμού ατόμων υψηλού προφίλ» στην υπόθεση και της «φύσης των ισχυρισμών».

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο δικηγόρος του Μπάντονι πίεσε επίσης τον δικαστή να τηρήσει το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα για την προδικαστική διαδικασία, λέγοντας ότι ο πελάτης του ήθελε η υπόθεση να προχωρήσει «το συντομότερο δυνατό».

Ο δικαστής Λίμαν συμφώνησε με το αίτημα του δικηγόρου του Μπάντονι, με μερικές μικρές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα.

«Θα έρθει η στιγμή που το σώμα των ενόρκων θα μιλήσει για αυτό το ζήτημα», είπε ο δικαστής Λίμαν στο δικαστήριο.

Ρέθυμνο: Εντοπίστηκε σορός 59χρονου Ινδού σε προχωρημένη σήψη στον Μυλοπόταμο

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Σύγκρουση Ι.Χ με μοτοσικλέτα – Αναζητείται ο οδηγός – Δυο τραυματίες

Σαντορίνη: Επικαιροποιήθηκαν τα έκτακτα μέτρα στο νησί, λόγω της αυξανόμενης σεισμικής δραστηριότητας

Κίνα: Ανακοινώνει επιπλέον δασμούς 15% σε υδρογονάνθρακες και οχήματα των ΗΠΑ

AEGEAN: Μετέφερε 1.294 επιβάτες από τη Σαντορίνη στην Αθήνα – Ακόμη 8 πτήσεις σήμερα