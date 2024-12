Πιο συγκεκριμένα, η πρώην συνεργάτιδα και υπεύθυνη επικοινωνίας του Μπαλντόνι, Στέφανι Τζόουνς, μήνυσε τον ηθοποιό, το κινηματογραφικό του στούντιο Wayfarer και την ομάδα κρίσης δημοσίων σχέσεων, με την οποία συνεργάζεται, για παραβίαση σύμβασης, όπως ανέφεραν οι New York Times.

Η Στέφανι Τζόουνς, η οποία διευθύνει την εταιρεία Jonesworks, εκπροσωπούσε τον 40χρονο ηθοποιό λίγο πριν έρθει στη δημοσιότητα η είδηση ότι η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε μήνυση εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση, δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος και προσπάθεια συκοφάντησης.

Justin Baldoni’s ex-publicist sues him, his crisis PR team over alleged Blake Lively smear campaign https://t.co/KXK6AMpUjk pic.twitter.com/QDuCtPVO3A

— Page Six (@PageSix) December 24, 2024