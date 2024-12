Σύμφωνα με διάφορες πηγές, η παραγωγός του Bond Μπάρμπαρα Μπρόκολι – η οποία είναι ο διαχειριστής της EON Productions, της εταιρείας παραγωγής πίσω από τη σειρά Bond, μαζί με τον ετεροθαλή αδελφό της Μάικλ Τζ. Ουίλσον – λέγεται ότι δεν έχει πρόβλημα με το να επιλέξει έναν μη λευκό ή έναν ομοφυλόφιλο ηθοποιό, αλλά αντίθετα θα δυσκολευόταν να διαλέξει μια γυναίκα ή έναν μη Βρετανό Bond.

Γνωρίζουμε πάντως ότι το Bond 26 θα είναι μια επανεκκίνηση, μετά το θάνατο του Τζέιμς Μποντ στην τελευταία περιπέτεια του Κρεγκ.

Όπως αναφέραμε, το μεγάλο όνομα που πλησιάζει προς τον ρόλο είναι ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, ο οποίος φέρεται να έκανε ήδη δοκιμαστικά. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως, τη στιγμή που ο Τύπος μυρίζεται κάτι και εμφανίζεται προκαταβολικά ένα όνομα για τον Μποντ, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα είναι αυτός ο ηθοποιός.

Πολλοί εξακολουθούν να ελπίζουν ότι θα μάθουμε τελικά ποιος θα υποδυθεί τον έβδομο 007 το 2025.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της Wall Street Journal, δημιουργείται ένταση μεταξύ της Μπρόκολι και της Amazon, η οποία αγόρασε την MGM το 2022 – και μαζί της τα δικαιώματα του franchise του James Bond.

Το δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι η Μπρόκολι, η οποία έχει τον δημιουργικό έλεγχο του χαρακτήρα και της ιστορίας, πιστεύει ότι «μπορεί να κρατήσει τον Bond όμηρο της Amazon για όσο καιρό νομίζει» και ότι πιστεύει ότι η Amazon δεν είναι κατάλληλη για τον Bond.

«Μην αφήνετε προσωρινά άτομα να παίρνουν μόνιμες αποφάσεις», φέρεται να είπε, κάνοντας λόγο για «ηλίθιους».

Η κύρια ένστασή της είναι ότι η Amazon ενδιαφέρεται να ακολουθήσει διαφορετικές διαδρομές για τον Bond, προτείνοντας συνδέσεις και spin-offs των αρχικών ταινιών, συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών σειρών. Το γεγονός ότι στελέχη της Amazon φέρεται επίσης να αναφέρθηκαν στον Bond ως «περιεχόμενο» σε μια συνάντηση δεν άρεσε καθόλου. Και για να είμαστε δίκαιοι, πρόκειται για μια φρικτή λέξη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, η Μπρόκολι «έχει πει σε φίλους της ότι δεν εμπιστεύεται την αλγοριθμοκεντρική Amazon με έναν χαρακτήρα που βοήθησε να μυθοποιηθεί μέσω της αφήγησης ιστοριών στη μεγάλη οθόνη και του ενστίκτου».

Φαίνεται επίσης ότι η Amazon δεν είναι πολύ πρόθυμη όταν πρόκειται να επιλέξει έναν σχετικά άγνωστο ηθοποιό για τον ρόλο του Bond – κάτι που η Μπρόκολι έκανε με μεγάλη επιτυχία στην περίπτωση του Ντάνιελ Κρεγκ.

Αν πιστέψουμε το δημοσίευμα, η σχέση μεταξύ του Μπρόκολι και της Amazon «έχει σχεδόν καταρρεύσει» και «το franchise δεν έχει έρθει πιο κοντά στην επόμενη δόση του» εδώ και τρία χρόνια.

Έτσι, η 26η εκδοχή του μακροχρόνιου franchise ακούγεται σαν να έχει μπει στον πάγο προς το παρόν και, αν τα πράγματα δεν αναθερμανθούν μεταξύ των δύο πλευρών, δεν υπάρχει λόγος να κρατάτε την αναπνοή σας για μια επίσημη ανακοίνωση σύντομα.

Αυτό δεν είναι πολύ βαρύ για τους οπαδούς του Bond, καθώς οι καθυστερήσεις δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για το franchise. Για παράδειγμα, μεταξύ της τελευταίας ταινίας του Τίμοθι Ντάλτον Licence to Kill και της πρώτης περιπέτειας του Πιρς Μπρόσναν GoldenEye μεσολάβησε μια εξαετία – όσο μεταξύ του Spectre του Κρεγκ και του No Time To Die. Αλλά και αυτές οι πρόσφατες αναφορές δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.

Ο James Bond θα επιστρέψει… Αλλά προς το παρόν, στοιχηματίστε καλύτερα για το 2026 (το νωρίτερο) για οποιαδήποτε συγκεκριμένη είδηση σχετικά με την επιλογή του ποιος θα είναι ο επόμενος πράκτορας 007.

