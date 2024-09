«Εγώ όταν άρχισα την ψυχοθεραπεία ήμουν συνέχεια στην άρνηση, άργησα πολύ να καταλάβω. Όταν σταμάτησα την ψυχοθεραπεία και έκανα ένα βήμα πίσω άρχισα να καταλαβαίνω τα πράγματα. Στα 12 χρόνια που πήγαινα, δεν καταλάβαινα και πολλά. Την πρώτη φορά που πήγα ήμουν σε μια σχέση και δεν μπορούσα να διαχειριστώ απλά πράγματα. Μόλις είχα ξεκινήσει και το επάγγελμα και ήμουν πολύ αγχωμένη. Όταν ξαναπήγα μετά από χρόνια, ήταν όταν έμεινα έγκυος και έκανα παιδί. Είχα πάει σε παιδοψυχολόγο και μου είχε πει ότι είμαι μια θλιμμένη γυναίκα. Αρχίζω και πατάω κάτι κλάματα, σαν ουρλιαχτά. Μου είπε ότι είχα πρόβλημα εγώ και όχι το παιδί μου. Εγώ νόμιζα ότι είμαι μια χαρά», είπε αρχικά η Μαρία Σολωμού.

Και συνέχισε: «Ήμουν θλιμμένη εννοείται γιατί ήμουν μόνη μου, μόλις είχα χωρίσει, είχα ένα μωρό και δούλευα όλη μέρα. Δεν μου άρεσε τίποτα, έκανα ότι έκανα για να το κάνω».

Για την πρώτη της σεξουαλική εμπειρία, η Μαρία Σολωμού αποκάλυψε: «Το σεξ θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα. Πρώτη φορά σεξ έκανα στα 18 μου. Για κάποιο λόγο περίμενα να ενηλικιωθώ. Όταν πήρα το κουράγιο και είπα ότι θα συμβεί, έκανα κοπάνα από το σχολείο. Έγινε η πράξη και μετά πήγα στο σχολείο να πω στις φίλες μου τα νέα. Δεν μου άρεσε καθόλου, σκεφτόμουν αυτό είναι; Στα 19 που έκανα την πρώτη μου σχέση ξεκίνησα να πειραματίζομαι».

«Είχα μία σχέση μια περίοδο με τον οποίο κάναμε 5 ώρες σεξ. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι αυτό το πράγμα γίνεται και ειδικά ότι θα το έκανα εγώ. Εκείνη την ημέρα είχα και θέατρο και γυρίσματα αλλά ήμουν τόσο ερωτευμένη που δεν έβλεπα μπροστά μου. Έτυχε η περίπτωση αυτού του ανθρώπου, δεν μπορείς να το κανείς συνέχεια όμως», πρόσθεσε η Μαρία Σολωμού.

Αναφερόμενη στον γιο της, η Μαρία Σολωμου σημείωσε: «Με τον γιο μου έχουμε κάνει κουβέντα για το σεξ και ήταν πάρα πολύ αστείο. Ο γιος μου μεγάλωσε πάρα πολύ γρήγορα και απότομα παρόλο που τον είχα πάρα πολύ μαζεμένο. Στα 13 με 15 ότι και αν τον ρωτούσα δεν μου απαντούσε, οι συζητήσεις μας ήταν πολύ φλατ. Κάποια στιγμή γνωρίζει μια κοπέλα, με την οποία στην αρχή ήταν φίλοι, στην πορεία όμως σταμάτησαν να είναι φίλοι. Εκείνη την περίοδο εγώ άρχισα τα podcast.

Τότε οι φίλες του άρχισαν να ακούνε τα βίντεο μου και έτσι ο γιος μου μπήκε στη διαδικασία να τα δει. Αφού τα είδε άρχισε να με ρωτάει πράγματα. Ήρθε εκείνος σε εμένα. Κάποια στιγμή του είπα ότι πρέπει να μιλήσει με τον πατέρα του για το κομμάτι του σεξ και εκεί μου αποκάλυψε ότι έχει ήδη συμβεί. Ήμουν πολύ χαρούμενη, πήγα στη δουλειά μου με γλυκά. Μετά έκανα μια μεγάλη κουβέντα με τον γιο μου για το πώς πρέπει να είναι σε αυτό το κομμάτι με τις γυναίκες. Ήταν άβολες συζητήσεις αλλά έπρεπε να γίνουν. Είπαμε πολλά και με άκουγε».

Τέλος, η Μαρία Σολωμού απάντησε και σε ερώτηση για το αν έχει κάνει one night stand, λέγοντας: «Έφτασα κοντά στο one night stand και ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Μάριος Αθανασίου και μετά κάναμε παιδί. Γνωριζόμασταν στην δουλειά, δεν ήταν άγνωστος, αλλά ήταν ό,τι πιο κοντινό σε one night stand».

