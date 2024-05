Η Αυστραλιανή ηθοποιός, 55 ετών, φαινόταν απίστευτη με ένα μαύρο και ροζ σατέν φόρεμα που αγκαλιάζει τη φιγούρα με μια τολμηρή σχιστή λεπτομέρεια μέχρι τους μηρούς και μαργαριταρένια λεπτομέρεια.

Ανέβασε το ύψος της με ασορτί τιράντες γόβες και αξεσουάρ με κομψά ασημένια σκουλαρίκια καθώς πόζαρε για μια σειρά από στιγμιότυπα στο κόκκινο χαλί.

Η διάσημη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί για την έβδομη ημέρα του φεστιβάλ κινηματογράφου με ένα φόρεμα, που είχε τα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης.

Το σύνολό της ήταν μαύρο στο μπροστινό μέρος και λευκό πίσω, ενώ η ουρά του κατέληγε σε μια πράσινη απόχρωση, που σε συνδυασμό με το κόκκινο χαλί, παρέπεμπε στη σημαία. Το συνδύασε με ένα κολιέ που απλωνόταν χαριτωμένα γύρω από τους ώμους της,

H Κέιτ Μπλάνσετ κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Καννών και να αποσπάσει θετικά σχόλια στα social media για την κίνησή της.

Cate Blanchett at the Cannes Film Festival premiere of “The Apprentice” in Cannes, France pic.twitter.com/cITK1wMNIb

6 months ago she talked about Palestine as the UNHCR Goodwil ambassador in the European Parliament pic.twitter.com/t2H9kx4hI1 #CannesFilm #Gaza #Palestine #Israel pic.twitter.com/clAT7m2mUZ

— Jerry Hicks (@JerryHicksUnite) May 21, 2024