«Ναι, αυτό είναι αλήθεια και πραγματικό κι ελπίζω οι σωσίες του Drake να είναι έτοιμοι» έγραψε το Casuals Cakery στη λεζάντα της ανάρτησης που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Makayla Chambers τελικά κέρδισε το μεγάλο έπαθλο, καθώς εμφανίστηκε στην εκδήλωση με δύο κοτσίδες – παρόμοιο χτένισμα με αυτό που είχε ο Drake νωρίτερα φέτος – συνοδευόμενο από ψεύτικο μούσι, ένα φαρδύ μπεζ πουλόβερ και μαύρο παντελόνι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SCREENSHOT (@screenshothq)

Η «κοπέλα-Drake» επικράτησε μεταξύ αρκετών άλλων συμμετεχόντων, οι οποίοι είχαν ντυθεί ως διάφορες εκδοχές του βραβευμένου με Grammy καλλιτέχνη. Άλλοι διαγωνιζόμενοι μεταμφιέστηκαν σε «Ozempic Drake», «Denim Drake» και «Durag Drake».

Ο Drake αναδημοσίευσε αρκετά βίντεο από την εκδήλωση στα stories του στο Instagram, γράφοντας: «Αγαπώ αυτή την πόλη».

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί παρόμοιοι διαγωνισμοί έχουν γίνει viral. Τον Οκτώβριο, ένας διαγωνισμός με θέμα τον Τιμοτέ Σαλαμέ στη Νέα Υόρκη προσέλκυσε μεγάλη προσοχή. Εκείνη την περίοδο, ηθοποιός έκανε μια έκπληξη εμφανιζόμενος στο γεγονός που έλαβε χώρα στην πλατεία Washington Square Park, αλλά τελικά διακόπηκε από την αστυνομία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CASUALS CAKERY (@casuals_cakery)

Ο Γκλεν Πάουελ, είχε δώσει επίσης ένα ειδικό έπαθλο σε έναν αντίστοιχο διαγωνισμό σωσία του τον προηγούμενο μήνα. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Anyone but You, είχε στείλει βίντεο στους εκατοντάδες θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί στο Auditorium Shores στο Όστιν του Τέξας, ανακοινώνοντας ότι ο νικητής θα εμφανιστεί στην επόμενη ταινία του.

