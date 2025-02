Η Μπιάνκα Σενσόρι συνεχίζει να προκαλεί με τη στάση της και δε φαίνεται να βάζει μυαλό παρόλο το σάλο που έχει δημιουργήσει

Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ, Μπιάνκα Σενσόρι, μετά τη μεγάλη αίσθηση που προκάλεσε με το θράσος της να γδυθεί εντελώς στο κόκκινο χαλί συνεχίζει να αναστατώνει.

Αυτή τη φορά χόρεψε ένα χυδαίο χορό και μια εκρηκτική καραόκε εκτέλεση του τραγουδιού “Rolling In The Deep” της Adele, ενώ η ίδια και ο ράπερ κατευθύνονταν σε ένα after party των Grammy Awards στη λεωφόρο Beverly Hills την Κυριακή.

Η σύζυγος του Κάνιε, μη θέλοντας να ψάξει και πολύ για εντυπωσιακή τουαλέτα, προτίμησε να… γδυθεί τη βραδιά στο Crypto.com Arena, βγάζοντας το παλτό της μπροστά στις κάμερες για να αποκαλύψει ένα εντελώς διάφανο φόρεμα από δίχτυ, το οποίο φορούσε χωρίς εσώρουχα.

Ξεπερνώντας και πάλι τα όρια χωρίς αμφιβολία, η Μπιάνκα άφησε σχεδόν ακάλυπτο το σώμα της ενώ κατευθυνόταν στο after-party, κάνοντας την είσοδό της με μια μαύρη ζαρτιέρα που άφηνε το πίσω μέρος της εντελώς έκθετο.

Τα πλάνα από την εκδήλωση έδειξαν τον Κάνιε να είναι πολύ «ανοιχτός» με τη γυναίκα του, πιάνοντάς τη και βάζοντας τα χέρια του σε κάθε σημείο του σώματός της.

Ωστόσο, ένας άνθρωπος από την εκδήλωση αποκάλυψε ότι παρά την τόσο δημόσια επίδειξή τους, ο ράπερ λίγο αργότερα φάνηκε να ζηλεύει με την προσοχή που τραβούσε η γυναίκα του.