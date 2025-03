Ο Κάνιε Γουέστ ξαναδημοσίευσε μια φωτογραφία της συζύγου του, την οποία είχε δημοσιεύσει η Μπιάνκα στις ιστορίες του Instagram της.

Ο Ye χμοιράστηκε τη φωτογραφία της με το ελάχιστο ντύσιμο, με τους πάνω από 20 εκατομμύρια ακολούθους του.

Η Σενσόρι αποκάλυψε ότι η θολή φωτογραφία της τραβήχτηκε από τον ίδιο τον Ye.

Στη φωτογραφία, το μοντέλο φοράει ένα ανοιχτόχρωμο προκλητικό κορμάκι και κάτι που μοιάζει με μάσκα μεταμφίεσης.

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε δύο μέρες μετά την αμφιλεγόμενη ανάρτηση του Κάνιε Γουέστ σχετικά με το τραγούδι του “Lonely Roads Still Go to Sunshine” στο X.

Ο ράπερ έγραψε, “Νέο τραγούδι από τον PUFF DADDY με τον γιο του KING COMBS, την κόρη του NORTH WEST και τη νέα Yeezy καλλιτέχνη από το Σικάγο, Jasmine Williams.”

Η ανάρτηση διαγράφηκε αργότερα από το X, αλλά τα στιγμιότυπα οθόνης δείχνουν ότι το τραγούδι ξεκινά με μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Diddy και του Κάνιε, στην οποία ο Diddy φέρεται να τον ευχαριστεί για το “πώς φροντίζει τα επτά παιδιά του”, λέγοντας: “Κανένας δεν επικοινώνησε μαζί τους, κανένας δεν τους πήρε τηλέφωνο.”

Αργότερα στο τραγούδι, ακούγεται και η North να ραπάρει: “Όταν με βλέπεις να λάμπω, τότε βλέπεις το φως.”

Ωστόσο φαίνεται ότι η Κιμ έστειλε στον Κάνιε μια επιστολή διακοπής και απαγόρευσης για να εμποδίσει την κυκλοφορία του τραγουδιού, νιώθοντας άβολα με τη σύνδεση του ονόματος της North με τον Diddy, λόγω των νομικών του προβλημάτων.

Ο Κάνιε ωστόσο, προχώρησε και κυκλοφόρησε το τραγούδι, γεγονός που οδήγησε σε μια έντονη ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ τους. Στα διαγραμμένα μηνύματα, ο Κάνιε απείλησε να “πάει σε πόλεμο” με την Κιμ εκτός και αν τροποποιήσει την αίτηση για την κατοχύρωση του ονόματος της North.