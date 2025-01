Στην τρίτη θέση με τις καλύτερες σαλάτες βρίσκεται η χωριάτικη. Μάλιστα, ο γαστρονομικός οδηγός μοιράστηκε ένα βίντεο με το πώς φτιάχνεται σωστά μια χωριάτικη σαλάτα.

H αναφορά του Taste Atlas για την χωριάτικη: «Αυτή η εμβληματική σαλάτα είναι ένα ζωντανό μείγμα από φρέσκες, χοντροκομμένες ντομάτες, αγγούρια, κρεμμύδια, πράσινες πιπεριές και ελιές Καλαμάτας, με γενναιόδωρo τυρί φέτα. Συνήθως ντύνεται με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, μια πινελιά από κόκκινο ξύδι κρασιού και καρυκευμένο με ρίγανη και αλάτι. Η xωριάτικη sαλάτα είναι μια γιορτή της απλότητας και των φρέσκων υλικών, καθιστώντας την αγαπημένη βάση στην ελληνική κουζίνα. Ιδανικό ως συνοδευτικό ή ελαφρύ γεύμα, συνδυάζεται υπέροχα με ψωμί και ένα ποτήρι κρασί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη λίστα με τις 100 καλύτερες σαλάτες, βρίσκονται ακόμα τέσσερις ελληνικές:

Χόρτα (25η θέση)

Πατατοσαλάτα (39η θέση)

Τονοσαλάτα (52η θέση)

Παντζαροσαλάτα (61η θέση)

Οι 10 καλύτερες σαλάτες στον κόσμο:

Ντάκος – Ελλάδα

Σαλάτα με χτυπημένο αγγούρι – Θιβέτ, Κίνα

Χωριάτικη σαλάτα – Ελλάδα

Σαλάτα Shopska – Βουλγαρία

Σαλάτα Mechouia – Τυνησία

Houria – Τυνησία

Σαλάτα καπρέζε – Ιταλία

Φατούς – Λίβανος

Piyaz – Τουρκία

Ketoprak – Ινδονησία

3rd Best Salad in the World for 2025: Horiatiki Salad, Greece Check the entire list: https://t.co/lFIRyqVC4a

TasteAtlas ranked Horiatiki Salad, the traditional Greek salad, as the 3rd best salad in the world for 2025, among 289 cataloged salads, based on 8,332 votes.

This… pic.twitter.com/zHQFprnfcj

— TasteAtlas (@TasteAtlas) January 2, 2025