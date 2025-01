Στην ανάπαυλα, μετά το πρώτο δεκάλεπτο, και με το πρόσχημα διαγωνισμού, το ζευγάρι μπήκε στο παρκέ. Εκεί ένας Τσέχος φίλαθλος της Ζαλγκίρις έκανε πρόταση γάμου στη Λιθουανή σύντροφό του, η οποία αφού ξεπέρασε το αρχικό σοκ, είπε το «ναι», με τους φιλάθλους αλλά και τον μέλλοντα γαμπρό, να ξεσπούν σε χειροκροτήματα!

SHE SAID YES

A special moment in between quarters at Zalgirio Arena tonight@bczalgiris I #EveryGameMatters pic.twitter.com/SHIKDONXKO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2025