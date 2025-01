Σήμερα πραγματοποιήθηκε η Τελετή Τοποθέτησης της Σημαίας, με την χώρα μας μαζί με τη Δανία, το Πακιστάν, τον Παναμά και τη Σομαλία, να αποτελούν τα νέα μη μόνιμα μέλη του Σ.Α., για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Δεσμευμένη σε μια εξωτερική πολιτική βασισμένη σε αρχές, αξίες και διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα προσβλέπει στο να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποκατάσταση της πραγματική έννοια της αρχής της ειρηνικής επίλυσης διαφορών» τόνισε ο πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης.

Proud moment, as Greece raises its flag at the #UN Security Council during today’s Flag Installation Ceremony

Together with Denmark , Pakistan , Panama and Somalia , Greece will serve as an elected UNSC member for the next two years.

