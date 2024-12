Φροντίστε να καθαρίσετε καλά την επιδερμίδα σας, από ρύπους και υπολείμματα μακιγιάζ, με το προϊόν που ήδη έχετε στο σπίτι όπως ένα γαλάκτωμα, ένα gel ή έναν αφρό.

Επόμενο βήμα είναι η απολέπιση. Ρωτώντας τον φαρμακοποιό σας, θα πάρετε το κατάλληλο για την επιδερμίδα σας προϊόν ώστε να απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια του προσώπου.

Κεφάλαιο serum! Από τη χειμερινή ιεροτελεστία φροντίδας του προσώπου δεν θα πρέπει να λείπει ένα αντιοξειδωτικό serum, το οποίο προστατεύει την επιδερμίδα από την πρόωρη γήρανση που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Έχοντας απελευθερώσει το πρόσωπό σας από ρύπους και νεκρά κύτταρα, το serum με την ειδική μοριακή δομή του και την συμπυκνωμένη σε ευεργετικά συστατικά σύνθεσή του, θα προσφέρει το πρώτο απαραίτητο layer περιποίησης στο δέρμα.

Για το τέλος, μην ξεχάσετε τη σωστή ενυδατική/αντιγηραντική κρέμα, την οποία επίσης πρέπει να διαλέξετε με προσοχή.

5 tips ομορφιάς που προλαβαίνετε να κάνετε πριν το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν

Πώς θα λάμψετε αν δεν έχετε κάνει μία μάσκα προσώπου; Τρέξτε στο φαρμακείο, ακόμη και στο σούπερ μάρκετ, και προμηθευτείτε μάσκες για λάμψη, αναδόμηση, ενυδάτωση. Οι επιλογές πολλές κι εσείς μπορείτε να κρίνετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Last but not least… τα eye patches. Αν, όμως, δεν έχετε, μπορείτε να κάνετε πολύ απαλό μασάζ με ένα παγάκι στην περιοχή των ματιών.

Ελένη Τσολάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης – Τα συγκινητικά σχόλια από τη σόουμπιζ

Κέιτ Μίντλετον: Πώς μέσα από δύο βίντεο κατάφερε να αγγίξει τη δημοφιλία της Νταϊάνα

Prime time: Το «διαμάντι» του ΣΚΑΪ συνεχίζεται με δυνατές εκπομπές

Ελένη Τσολάκη: Ανακοίνωσε στον αέρα της εκπομπής την εγκυμοσύνη της

Η Ελένη Μενεγάκη εύχεται χρόνια πολλά από την αγκαλιά του Ματέο Παντζόπουλου

Γιορτινό μενού έτοιμο σε μία ώρα – Νόστιμες και πανεύκολες συνταγές

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από Έλληνες καλλιτέχνες που λατρεύουμε

Μιχάλης Μητρούσης: Η κατάσταση της υγείας του μετά το χειρουργείο

Δέσποινα Βανδή: Το χριστουγεννιάτικο πάρτι στο πολυτελές σπίτι της και τα σφηνάκια Μπισμπίκη