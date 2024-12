Το «All I want for Christmas is you» της Μαράια Κάρεϊ μπορεί να είναι παγκόσμιο hit, όμως στη χώρα μας το τραγούδι «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία των ημερών. Μάλιστα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και το πώς γυρίστηκε το βίντεο κλιπ.

Συγκεκριμένα σε ένα ταξίδι τους στο Λονδίνο για επαγγελματικούς λόγους, η Δέσποινα Βανδή και ο Κώστας Καπετανίδης έκαναν βόλτα στην πόλη και ο σκηνοθέτης έριξε την ιδέα του να γυρίσουν ένα βίντεο κλιπ οι δυο τους. Η Δέσποινα συμφώνησε με χαρά και έτσι το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στους δρόμους του Λονδίνου μόνο με μια απλή κάμερα, την οποία κρατούσε ο Κώστας Καπετανίδης και χωρίς να έχουν την άδεια που χρειάζεται για να γυρίσεις βίντεο.

H απόλυτη Ελληνίδα star, Άννα Βίσση, έχει πει το κομμάτι «Καλά Χριστούγεννα», που σίγουρα μπαίνει στην play list μας!

Ο Σάκης Ρουβάς δεν θα μπορούσε, μέσα σε αυτή τη μεγάλη πορεία, να μην έχει ένα τραγούδι για τις γιορτές.

Ένα από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που έχουμε αγαπήσει, είναι του STAN με τίτλο «Φέτος τα Χριστούγεννα»…

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από Έλληνες καλλιτέχνες που λατρεύουμε

Η Άντζυ Σαμίου επίσης έχει τραγουδήσει ένα από τα μεγάλα hit των ημερών, που ακούμε μέχρι σήμερα!

